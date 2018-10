Serie B | Benevento ko | vince il Foggia 3-1

Video/ Cittadella Benevento (0-1) : highlights e gol della partita (Serie B 5^ giornata) : Video Cittadella Benevento (risultato finale 0-1): higlhights e gol della partita, valida nella 5^ giornata della Serie B. Decide la sfida la rete di Asencio.(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 09:56:00 GMT)

Serie B - 5giornata : Il Verona allunga in vetta. Vincono Benevento - Pescara e Lecce : La quinta giornata del campionato di Serie B è stata densa di gol e emozioni. Questo il verdetto finale: con la vittoria sullo Spezia il Verona allunga in vetta della classifica salendo a quota 13 ...

Risultati Serie B/ Classifica aggiornata : Verona sempre primo - Benevento corsaro a Cittadella! : Risultati Serie B: Classifica aggiornata, il Verona batte lo Spezia e si conferma in testa, il Benevento espugna Cittadella mentre il Carpi e il Lecce vincono entrambe in trasferta(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 22:46:00 GMT)

Serie B 5^ giornata : Martedì 25 big match Cittadella-Benevento : Serie B 5^ giornata: Martedì 25 big match Cittadella-Benevento. La 5^ giornata del campionato di Serie B si giocherà Martedì 25 settembre

Serie B 4^ Giornata - Volano Benevento - Palermo e Verona : Martedì 25 turno infrasettimanale : Serie B 4^ Giornata, Volano Benevento, Palermo e Verona: Martedì 25 turno infrasettimanale. La quarta Giornata del campionato di Serie B è

Benevento-Salernitana 3-0 : pagelle e tabellino - Serie B 2018/2019 : Benevento-Salernitana, Serie B 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Benevento-Salernitana - Serie B : diretta tv in chiaro su Rai Sport : La 4ª giornata di Serie B si aprira' venerdì 21 settembre 2018 con l’anticipo tra Benevento e Salernitana. Il derby campano si disputera' alle ore 21.00 allo Stadio Ciro Vigorito. I padroni di casa sono reduci dalla vittoria in trasferta per 3-2 sul campo del Venezia [VIDEO]. Il successo è arrivato grazie alla doppietta di Filippo Bandinelli e alla rete di Andrés Tello. Per i lagunari in goal Alexandre Geijo e Nicola Citro. I ragazzi di Cristian ...

Serie B Insigne Jr : «Sogno lo scudetto al Napoli e il Benevento in A» : Benevento - " Quest'anno il Benevento è atteso da un compito molto difficile, ma ce la metteremo tutta per tornare subito in Serie A" . Roberto Insigne , attaccante del Benevento in prestito dal ...

Video/ Venezia-Benevento (2-3) : highlights e gol della partita (Serie B 3^ giornata) : Video Venezia Benevento (2-3): highlights e gol della partita di Serie B valida per la 3^ giornata. Al Penzo i sanniti prevalgono grazie a Bandinelli, autore di due gol e un assist.(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 10:00:00 GMT)

