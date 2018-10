Serie A Atalanta | Percassi | «Var così inutile | lasciamola perdere»

Serie A Atalanta - Percassi : «Se la Var non viene utilizzata è inutile» : BERGAMO - "Se la Var non viene utilizzata, meglio lasciar perdere. Mi pare che quest'anno non se ne faccia un uso in linea con le sue finalità" . Antonio Percassi , presidente dell' Atalanta , dice la ...

Video/ Fiorentina Atalanta (2-0) : highlights e voti della partita (Serie A 7^ giornata) : Video Fiorentina Atalanta (risultato finale 2-0): gli highlights e i gol della partita di Serie A. Rigore molto dubbio trasformato da Veretout, Biraghi chiude i giochi in pieno recupero(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 03:06:00 GMT)

Fiorentina-Atalanta 2-0 : pagelle e tabellino - Serie A 2018/2019 : Fiorentina-Atalanta, Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Risultati Serie A 7ª giornata – Successi per Torino e Genoa : il VAR decide (in negativo) Fiorentina-Atalanta : Risultati Serie A 7ª giornata: Torino e Genoa si affidano ai bomber, la Fiorentina supera l’Atalanta, ma il VAR non annulla l’assegnazione di un rigore inesistente Dopo la vittoria del Bologna sul Genoa nel lunch match delle 12:30, la 7ª giornata di Serie A prosegue con un tris di match nel pomeriggio. Continua a confermarsi implacabile il solito Piatek che regala l’ennesima gioia al Genoa. Il bomber polacco firma una doppietta ...

Serie A - Fiorentina-Atalanta 2-0 : in gol Veretout - rigore - e Biraghi : La Fiorentina in casa non sbaglia un colpo. La squadra di Pioli, infatti, supera anche l'Atalanta per 2-0 e prosegue la striscia vincente al Franchi che in stagione conta 4 partite e 4 vittorie. A ...

Serie A - Fiorentina-Atalanta : le formazioni ufficiali del match : Fiorentina-Atalanta: cronaca LIVE e risultato in tempo reale Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Atalanta FIORENTINA , 4-3-3, : Lafont, Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi, Benassi, Gerson, ...

Fiorentina-Atalanta : formazioni ufficiali e partita in diretta live - Serie A 2018/2019 : Fiorentina-Atalanta, Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : Juventus e Sassuolo superano in trasferta la Florentia e l’Atalanta Mozzanica : Solo due gli incontri che si sono disputati in questo sabato 29 settembre nella seconda giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. Come era già noto, la FIGC ha rinviato i match tra Chievo Verona Valpo-Pink Sport Time, Orobica Calcio Bergamo-Women Hellas Verona e AS Roma-Tavagnacco, visti gli impegni della Nazionale Italiana Under 19. Pertanto quest’oggi è scesa in campo la Juventus Women, campione d’Italia, ...

Serie A Atalanta - Gasperini : «Fiorentina una delle squadre più in forma» : BERGAMO - Il tecnico dell' Atalanta Gian Piero Gasperini esordisce così in conferenza stampa: " "Affrontiamo una delle squadre più in forma del momento. Il valore della Fiorentina lo si vede dalle ...

Probabili formazioni Fiorentina-Atalanta - 7a giornata di Serie A - 30-9-2018 : Le Probabili formazioni di Fiorentina-Atalanta: tornano Gerson e Pjaca, nella dea Out Masiello ed IlicicCome arrivano Fiorentina e AtalantaI viola sono praticamente in formazione tipo; confermata la linea difensiva con Milenkovic e Biraghi (in verità insidiato da Hancko), c’è il ritorno di Gerson mezz’ala al posto di Fernandes (Veretout e Benassi gli altri due), mentre davanti ai lati di Simeone giocheranno Chiesa (inamovibile) e ...

Serie A Fiorentina - Pioli : «Atalanta? Squadra di qualità» : FIRENZE - "Anche se l' Atalanta non sta ottenendo i risultati della stagione passata, resta una Squadra fisica, aggressiva, intensa, e di qualità" . Il tecnico della Fiorentina , Stefano Pioli , ...

Serie A Atalanta - risentimento all'adduttore per Masiello : BERGAMO - Atalanta al lavoro nel pomeriggio, n vista della gara contro la Fiorentina in programma allo stadio Artemio Franchi domenica alle 15. Il programma dei nerazzurri ha previsto una seduta d'...

Video/ Atalanta Torino (0-0) : highlights della partita (Serie A 6^ giornata) : Video Atalanta Torino (risultato finale 0-0): gli highlights della partita valida nella 6^ giornata della Serie A. E pari a rete bianche a Bergamo, casa della Dea.(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 09:06:00 GMT)