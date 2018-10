Serie A Allegri prenota l' ottovolante | Berlusconi prova il doppio rilancio

Probabili formazioni fantacalcio Serie A - 7^ giornata : le scelte di Allegri e Ancelotti : Probabili formazioni fantacalcio Serie A – Il turno infrasettimanale è già alle spalle e le squadre di Serie A si apprestano a tornare in campo per la settima giornata di campionato. Si inizia subito alla grande con il derby della Capitale tra Roma e Lazio e con lo scontro al vertice tra Juventus e Napoli. L’Inter ospiterà il Cagliari a “San Siro”, mentre il Milan va al “Mapei Stadium” dove cercherà i tre punti contro il Sassuolo, ...

Serie A - Juventus : Allegri in conferenza non esclude un paio di clamorose sorprese per la gara contro il Bologna : La Juventus domani sarà impegnata nel match casalingo contro il Bologna, gara che oggi Massimiliano Allegri ha presentato in conferenza. Oltre ai temi Ronaldo e Dybala, il tecnico bianconero ha annunciato che una parte della formazione è ancora da definire e non ha escluso sorprese: “Domani Chiellini riposa, mentre ho dubbi su Alex Sandro. Se gioca, potrei mettere Cancelo a destra, a meno che non decida di far fare il terzino a ...

Serie A - Allegri in conferenza non esclude un paio di clamorose sorprese per la gara contro il Bologna : La Juventus domani sarà impegnata nel match casalingo contro il Bologna, gara che oggi Massimiliano Allegri ha presentato in conferenza. Oltre ai temi Ronaldo e Dybala, il tecnico bianconero ha annunciato che una parte della formazione è ancora da definire e non ha escluso sorprese: “Domani Chiellini riposa, mentre ho dubbi su Alex Sandro. Se gioca, potrei mettere Cancelo a destra, a meno che non decida di far fare il terzino a ...

L’espulsione di Cristiano Ronaldo “illumina” la Juventus : adesso Allegri chiede la Var in Champions League dopo averla combattuta in Serie A : Nella giornata di ieri è andata in scena la giornata della fase a gironi di Champions League, importante successo della Juventus sul campo del Velencia, decisiva la doppietta di Pjanic su calcio di rigore. Brutto gesto nel primo tempo da parte di Cristiano Ronaldo, il portoghese ha tirato i capelli all’avversario Murillo ed adesso rischia da una a tre giornate di squalifica. Al termine della partita il tecnico della Juventus Allegri ...

Probabili formazioni fantacalcio Serie A - 4^ giornata - le mosse di Allegri : 1/15 ...

Serie A - ecco gli stipendi degli allenatori : al top Allegri - Ancelotti - Spalletti [GALLERY] : 1/7 LaPresse ...

Allegri l’allenatore più pagato in Serie A : Ancelotti e Spalletti sul podio : Massimiliano Allegri si conferma l'allenatore più pagato della Serie A per il terzo anno consecutivo. L'articolo Allegri l’allenatore più pagato in Serie A: Ancelotti e Spalletti sul podio è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie A - Prego ripassare - l'anti-Juve ancora non c'è! Nessuno tiene il ritmo dei bianconeri : Allegri fa corsa a sè : Arrivati alla prima sosta un dato è chiaro: Napoli, Inter, Roma e Milan ancora non possono tenere il passo dei campioni d'Italia

Serie A - Cristiano Ronaldo ancora a secco - ma Allegri non si allarma : 'rideva - segnerà a raffica' : Massimiliano Allegri commenta la vittoria di questa sera della Juventus contro il Parma: le parole dell'allenatore bianconero La Juventus ha trionfato questa sera, al Tardini, contro il Parma. Il ...

Serie A – Cristiano Ronaldo ancora a secco - ma Allegri non si allarma : “rideva - segnerà a raffica” : Massimiliano Allegri commenta la vittoria di questa sera della Juventus contro il Parma: le parole dell’allenatore bianconero La Juventus ha trionfato questa sera, al Tardini, contro il Parma. Il match è terminato col punteggio di 2-1 con le reti di Mandzukic, Gervinho e Matuidi. ancora a secco Cristiano Ronaldo, che ha comunque disputato un’ottima partita, dando un ottimo supporto alla sua squadra. Una partita non troppo ...

CRISTIANO RONALDO - NIENTE GOL CON LA JUVENTUS/ Video ultime notizie - Allegri : “La Serie A è più difficile” : CRISTIANO RONALDO, Video gol JUVENTUS e ultime notizie: prima rete a Parma? Arriva un tifoso speciale per CR7. E Ciro Ferrara commenta l'apprensione dei tifosi(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 22:38:00 GMT)

Serie A - Allegri : 'Vinto uno scontro diretto'. E su Cristiano Ronaldo... : Nel post-partita Allegri ha commentato così la prova dei suoi a Sky Sport: Rispetto alla prima giornata è stata una gara diversa, è cambiato l'impatto fisico e a inizio partita sembrava avessimo ...

Allegri : 'Ronaldo? Ha capito che la Serie A non è la Liga' : Era una sfida importante, il primo scontro diretto, e sono contento anche della condizione fisica ' ha dichiarato a Sky Sport. Il tecnico commenta così l'esclusione di Dybala : ' Paulo è l'uomo che ...

PROBABILI FORMAZIONI / Juventus Lazio : Allegri - rebus attacco. Diretta tv - orario - notizie live (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Juventus Lazio: Diretta tv, orario, le ultime notizie live sugli schieramenti delle due squadre. Allegri potrebbe allargare Ronaldo, Inzaghi ritrova Lucas Leiva e Lulic(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 15:55:00 GMT)