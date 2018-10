Serena Mollicone - Ris “uccisa in Caserma”/ Delitto Arce - figlia carabiniere suicida “giustizia anche per papà” : Serena Mollicone, svolta nel Delitto di Arce: "uccisa in Caserma dei Carabinieri". Le reazioni dopo la perizia dei Ris: la figlia del brigadiere suicida, "giustizia anche per papà"(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 16:49:00 GMT)