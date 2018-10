Senato | al via l' iter per il taglio dei vitalizi

Via libera al giudice Kavanaugh - adesso la parola passa al Senato : New York - Colpo di scena al Senato, nella battaglia su Brett Kavanaugh . La nomina del giudice alla Corte Suprema è stata approvata dalla Commissione Giustizia, per essere sottoposta al voto dell'...

Kavanaugh incassa primo via libera - ora la 'palla' passa al Senato : Il giudice Brett Kavanaugh designato da Donald Trump per la Corte Suprema incassa il primo sì in commissione Giustizia al Senato. Sulla conferma pende la proposta di rinviare di una settimana il voto ...

Immigrazione - il Senatore M5s De Falco : “Via protezione umanitaria? Ho dubbi. E’ problema non ci siano più ong in mare” : “Sono molto perplesso sull’ipotesi di eliminare la protezione umanitaria”. “Ha ragione la Chiesa, l’associazione di migranti e sicurezza è suggestiva”. Poi “gli immigrati sono utili” e “chiudere i porti è un’antinomia”. E pure: “Il fatto che non ci siano più ong in mare è un problema”. A poche ore dall’arrivo del decreto Immigrazione in consiglio dei ministri, è ...

Milleproroghe è legge : al Senato 151 Sì e 93 No/ Ultime notizie - Renzi : “Governo Lega-M5s rinvia tutto” : Decreto Milleproroghe è legge: al Senato 153 Sì, 93 No e 2 astenuti. Palazzo Madama approva, le Ultime notizie: Renzi, "il Governo rinvia tutto". Cosa cambia per vaccini e scuole(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 18:34:00 GMT)

A Kiev petizione per rinominare una via in onore del Senatore McCain - : E' stato proposto di rinominare una delle strade di Kiev in onore del senatore americano recentemente scomparso John McCain; la corrispondente petizione è stata registrata oggi sul sito dell'...

Legge 194 - il Senatore della Lega Pillon : “Via l’aborto - prima o poi in Italia faremo come in Argentina” : “Cambiare la Legge 194 sull’aborto“,”come in Argentina” ma in assenza dei numeri in Parlamento per farlo, iniziare a perseguire la politica degli “aborti zero”: la Lega di Matteo Salvini torna a cavalcare il tema delle nascite e del controllo della maternità. E lo fa attraverso le parole del senatore del Carroccio Simone Pillon che in un’intervista a La Stampa annuncia la possibilità futura di ...

Il Senatore Pillon : "Via l'aborto - prima o poi in Italia faremo come in Argentina" : "Oggi non ci sono le condizioni per cambiare la 194, ma vedrà che anche noi ci arriveremo, come è successo in Argentina". Il senatore leghista Simone Pillon, in un'intervista concessa al quotidiano La Stampa, è intervenuto su interruzione di gravidanza, utero in affitto e famiglie omogenitoriali. E sull'aborto sembra avere le idee chiare. Il primo obiettivo da raggiungere, sostiene, è "aborti zero". In un secondo ...

Il «decreto dignità» è legge. Via libera definitivo del Senato : tutte le novità : Con l’ok di Palazzo Madama va in porto il provvedimento che introduce restrizioni sui contratti a termine: possibili due rinnovi e non più tre mentre il datore di lavoro è obbligato a specificare la causale dopo il primo rinnovo. Confermato il dimezzamento dei contributi per le assunzioni degli under 35 fino al 2020 introdotto dalla manovra 2018...

Il Decreto Dignità è legge - il Senato dà il via libera definitivo. Ecco cosa prevede : Via libera definitivo dell'Aula del Senato al Decreto Dignità con 155 sì, 125 no e 1 astenuto. Il Decreto completa così la conversione in legge. Molti gli schieramenti che si sono detti delusi. "Se l'...

