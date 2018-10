SEGA potrebbe portare Shenmue 1 e 2 su Nintendo Switch

eurogamer

: SEGA: possibili le versioni #NintendoSwitch di #Shenmue 1 e 2. - Eurogamer_it : SEGA: possibili le versioni #NintendoSwitch di #Shenmue 1 e 2.

(Di lunedì 1 ottobre 2018) Con il lancio di3 il prossimo anno, l'eccitazione che circonda la famosa serie classica sta crescendo ogni giorno che passa, e questolo ha sfruttato in modo intelligente pubblicando la raccolta1 e 2 circa un paio di mesi fa. La collection è stata lanciata per PS4, Xbox One e PC, ma a quanto paresta pensando di portarla anche su.Parlando con 4Gamer (viaEverything) il localization director di, Hiroji Noguchi, ha detto che l'accoglienza tra i fan per la recente re-release di1 e 2 è stata molto buona e che la possibilità di giocare in movimento sull'ibrida diè una prospettiva attraente."I fan hanno davvero mostrato il loro amore pere per questo sono davvero grato", ha detto Noguchi. "Personalmente, penso che sarebbe bello se potessi giocaresuovunque ..."Read more…