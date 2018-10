Scoperta una nuova funzione per Huawei e Honor con interfaccia EMUI 9

La Cappella Sistina/ Alberto Angela : "Una Bibbia illustrata" (Ulisse : il piacere della Scoperta) : La Cappella Sistina, segreti e storia di una delle meraviglie d'Italia. Da tutto il mondo vengono ad ammirare quello che è un vero e proprio capolavoro dell'arte internazionale.(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 22:09:00 GMT)

Scoperta schock : una signora trova un alieno nel bagno di casa : ... sono in molti a sostenere che l'Agenzia spaziale Americana conosce da molto tempo la verità sugli alieni e la nasconde, d'accordo con i governi di tutto il mondo, poiché le persone non sono pronte ...

Nello spazio Scoperta una stella che smentisce le leggi della fisica - : I ricercatori dell'università di Amsterdam hanno scoperto una stella di neutroni unica che emette getti di plasma relativistici nonostante abbia un campo magnetico piuttosto forte. Secondo i moderni ...

Il Messico sconvolto dopo la Scoperta di una enorme fossa comune : Le autorità del Messico hanno annunciato la scoperta di una enorme fossa comune nello stato orientale di Veracruz e gli scavi portati avanti dall'inizio di settembre ad oggi hanno portato alla luce ...

Courbet - Scoperta la modella de “L’origine del mondo” : è una ballerina dell’Opéra di Parigi : Il pube femminile raffigurato da Gustave Courbet nel dipinto “L’origine del mondo” è di Constance Quéniaux, ballerina dell’Opéra di Parigi. È la conclusione dello storico francese Claude Schopp, contenuta nel libro “L’Origine du monde, vie du modèle” che uscirà il prossimo 4 ottobre. Una scoperta, anticipa Le Figaro, frutto del caso: studiando la corrispondenza tra Alexandre Dumas e la scrittrice George ...

Sequenziato il genoma del caffè 'arabico' - è una Scoperta molto importante : L'arabica è una delle due specie di caffé La Coffea arabica è una delle due specie del genere Coffea bevuta in tutto il mondo. Questa pianta è nota per l'elevata qualità e costituisce circa il 60 per ...

Alberto Angela - l’ultima Scoperta del conduttore è una preziosissima testimonianza del nostro passato : In occasione della conferenza stampa di presentazione dell’attesissimo ritorno della serie Stanotte a… – che sbarca su Rai 1 in prima serata il sabato a seguito dei grandi successi della scorsa stagione – Alberto Angela non ha risparmiato sorprese. Accompagnato da Paolo Giulierini, Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Napoli (Mann) che ha ospitato l’evento, dal Direttore di Rai 1 Angelo Teodoli e dal Direttore del ...

“Aiuto - presto”. In pigiama in mezzo alla strada - le grida disperate di una donna - poi la Scoperta : Una storia di maltrattamenti tra le mura di casa, di violenza, quella che aveva spinto una donna a fuggire dalla propria abitazione per chiedere di essere accolta, insieme alla figlia, in una casa famiglia, così da poter sfuggire ai soprusi del compagno contro il quale aveva già sporto numerose querelle. L’uomo, un 41enne di Ostia, ha tuttavia continuato a riempirla di messaggi, durante la sua assenza, cercando di convincerla a ...

Scoperta una maxi piantagione di marijuana lungo la Statale 36 : Scoperta una piantagione di marijuana lungo la Statale 36. Ad individuarla sono stati i Carabinieri di Mandello. piantagione di marijuana I militari mandellesi infatti, nell'ambito di apposito ...

Egitto : Scoperta una seconda sfinge : Egitto: Scoperta una seconda sfinge La Scoperta di una seconda sfinge portata alla luce in Egitto, da alcun operai edili che stavano facendo dei lavori nei pressi tra Luxor e gli antichi di tempi di Karnak ha lasciato perplessi gli archeologi rimasti increduli a tale Scoperta. La seconda sfinge si trova esattamente ad Al-Kabbash Road, la strada che collega i due templi di Karnak e Luxor, costruiti entrambi intorno al 1400 a.C. La scultura non è ...

“Terrificante!”. Bimbi morti in scatole di cartone - choc in ospedale. La Scoperta dopo una visita inaspettata : Orrore in ospedale. Macabra scoperta in Kenya, dove una visita a sorpresa del governatore di Nairobi Mike Sonko presso il Pumwani Maternity Hospital ha portato al ritrovamento di 12 corpi di bambini morti, nascosti in scatole di cartone. Da allora, un medico e altri due membri dello staff sono stati sospesi, ha detto il governatore su Twitter, dove ha anche pubblicato un video dell’ispezione ospedaliera. “visita improvvisata ...

Alla Scoperta di Belgrado - una delle più antiche città d'Europa : In diverse zone della città si possono trovare club dove ascoltare musica o assistere a spettacoli di cabaret, discoteche, casinò, bar, ristoranti e locali aperti fino all'alba. Durante i fine ...