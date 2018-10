Scienziato italiano al Cern nella bufera | “La fisica la fanno i maschi”

meteoweb.eu

(Di lunedì 1 ottobre 2018) E’per unoche venerdì aldi Ginevra ha pronunciato frasi “altamente offensive” sul ruolo delle donne. Secondo la Bbc, ad un workshop organizzato dal, il professor Alessandro Strumia dell’Universita di Pisa ha mostrato una slide su cui vi era scritto che la “è stata inventata e costruita dagli uomini, non si fa su invito”. Strumia ha aggiunto che gli scienziati uomini sono stati discriminati nell’ambiente dellaa vantaggio delle donne. Il professore interveniva a Ginevra in un convegno su “Teoria dell’alta energia e genere”. Loha difeso i suoi commenti, affermando che si era limitato a presentare fatti. Il, il centro di ricerca nucleare europeo, ha descritto le parole di Strumia come “altamente offensive“. Il centro, che ha scoperto il ...