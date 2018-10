“Sarà seppellita con l’abito bianco” Doveva sposarsi a breve | è morta in modo atroce

caffeinamagazine

: Ora la famiglia ha deciso che sarà seppellita con l’abito da sposa che aveva scelto per il suo giorno più bello:… - DonnaFanpage : Ora la famiglia ha deciso che sarà seppellita con l’abito da sposa che aveva scelto per il suo giorno più bello:… - zazoomnews : Uccisa mentre fa jogging prima del matrimonio Wendy sarà seppellita con l’abito da sposa - #Uccisa #mentre… -

(Di lunedì 1 ottobre 2018) “Quando ho visto mia figlia provare il suo vestito da sposa, non avrei mai immaginato che stesse comprandoper la sua sepoltura”. Sono le parole di una madre distrutta che ha perso la figlia di 35 anni da poco e ha deciso di seppellirla con l’abito che avrebbe dovuto indossare fra due mesi, nel suo giorno più bello. Ma Wendy, così si chiamava, non potrà mai vivere i preparativi e poi la gioia della vita coniugale con il suo compagno perché è stata uccisa da uno sconosciuto pochi giorni fa. Erano le 20 circa e la ragazza stava facendo jogging in un quartiere residenziale di Washington DC quando improvvisamente un uomo si è avvicinato a lei e l’ha accoltellata più volte fino a ucciderla. Wendy stata colpita per sette volte, alla testa e al collo, nei pressi di un ristorante. Le persone presenti nel locale sono state le prime a soccorrerla, ma purtroppo tutto è stato ...