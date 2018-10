Samsung Galaxy J4+ e Samsung Galaxy J6+ acquistabili in Italia su Ebay

Come scaricare i firmware Odin per aggiornare o ripristinare il vostro Samsung Galaxy : I firmware Odin consentono di aggiornare o ripristinare gli smartphone Samsung Galaxy: uno dei metodi più semplici per scaricarli è utilizzare SamFirm, un tool gratuito per PC. L'articolo Come scaricare i firmware Odin per aggiornare o ripristinare il vostro Samsung Galaxy proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Android in offerta oggi 1° ottobre : LG G6 - Huawei P20 Pro - Xiaomi Redmi Note 5 - Samsung Galaxy Note 9 e non solo : Gli Smartphone oggi in offerta sono: LG G6, Huawei P20 Pro, Xiaomi Redmi Note 5, Samsung Galaxy Note 9 e A8 (2018). Pronti a mettere mano al portafogli?

Semplicissimo trucco per provare su Samsung Galaxy la Samsung Experience 10 oggi 1 ottobre : La curiosità attorno alla Samsung Experience 10 è ai massimi livelli in questi giorni per tutti coloro che dispongono di un Samsung Galaxy destinato a ricevere l'aggiornamento in questione nel corso dei prossimi mesi. Non è un caso che in Rete tantissimi utenti si chiedono se ci sia un modo per provare in anteprima questo pacchetto, in modo tale da individuarne punti di forza e di debolezza. In verità qualche informazione in merito ve l'avevamo ...

Samsung Galaxy A9 Pro (2018) potrebbe chiamarsi Galaxy A9s : A quanto pare il primo Samsung con quattro fotocamere posteriori potrebbe arrivare in Europa non tanto come Samsung Galaxy A9 Pro (2018) ma come Samsung Galaxy A9s sebbene non ci sia conferma alcuna per il momento. D'obbligo pazientare ancora qualche giorno per saperne di più perché la presentazione ufficiale dovrebbe essere ormai questione di giorni.

Samsung Experience 10 arriva su Samsung Galaxy S9 e Galaxy S8 grazie a un tema : Se dopo aver visto il video di Samsung Experience 10 su Samsung Galaxy S9 e dopo aver provato il nuovo launcher, volete qualcosa di più, ecco un bel tema.

Sul Samsung Galaxy A7 (2018) Scene Optimizer sarà una modalità di scatto autonoma : Sul Samsung Galaxy A7 (2018) Scene Optimizer sarà proposta come una modalità di scatto autonoma, avendo così un maggior risalto

Samsung Galaxy P30 - o Galaxy A6s - certificato dal TENAA con display LCD e doppia fotocamera posteriore : Samsung Galaxy P30 è passato dal TENAA lasciando varie tracce interessanti. Oltre alle immagini da cui si può desumere la mancanza del sensore per le impronte integrato nel display emerge che P30 possa disporre di una doppia fotocamera posteriore, di un display da 5,99 pollici LCD e di una batteria da 3.300 mAh.

Samsung Galaxy A7 2018 è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Presentato ufficialmente il nuovo smartphone Samsung Galaxy A7 2018. Ecco la Scheda Tecnica di Samsung Galaxy A7 2018 e le Caratteristiche Tecniche di questo smartphone. Samsung Galaxy A7 2018 Samsung Galaxy A7 (2018) è stato ufficializzato oggi dall'azienda sudcoreana: il principale tratto distintivo del più recente esponente della linea A (che racchiude gli smartphone di fascia […]

Samsung Galaxy P30 e P30+ - i nuovi device della casa sudcoreana : Da qualche giorno si vocifera sul web circa la probabile comparsa di nuovi concorrenti nella gigantesca gara degli smartphone. Pare proprio che Samsung stia per proporre una nuova gamma di device che si potrebbe collocare ...

Quali novità per la fotocamera del Samsung Galaxy Note 9 con l'aggiornamento XXU2ARI9 : Senza freni il Samsung Galaxy Note 9, che a distanza di appena 14 giorni riceve un altro aggiornamento software, portando il firmware alla versione XXU2ARI9. Trattasi di un pacchetto molto recente, con date build risalente al 14 settembre, e patch di sicurezza di questo mese (con Android 8.1 Oreo). Tante le novità di cui parla il changelog, a cui vanno chiaramente ad aggiungersi le solite correzioni di rito ed alcune altre ottimizzazioni di ...

Manuale utente Galaxy A6+ Istruzioni italiano Pdf Samsung : Manuale Istruzioni Samsung Galaxy A6+ 2018 Android 8 Oreo Tutte le Istruzioni per configurare tutte le funzioni e usare il telefono in modo semplice e veloce.

Aggiornamenti in roll out per Samsung Galaxy Note 9 - Galaxy A8 (2018) - Galaxy Note 3 - Galaxy S8 - Honor 7X - Xiaomi Mi A1 - Sony Xperia X - X Compact - XZ e XZs : Oggi ci sono Aggiornamenti in roll out per Samsung Galaxy Note 9, Samsung Galaxy A8 (2018), Galaxy Note 3, Galaxy S8, Honor 7X, Xiaomi Mi A1, Sony Xperia X, X Compact, XZ e XZs