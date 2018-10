Sampdoria-Spal 2-1 | Giampaolo | “Quagliarella in Nazionale | perché no?”

Sampdoria-Spal 2-1 - Linetty e Defrel rispondono a Paloschi : Gli estensi passano in vantaggio con l'ex attaccante dell'Atalanta, poi il centrocampista polacco e l'attaccante francese la ribaltano in favore dei blucerchiati

Sampdoria-Spal - Giampaolo : “Abbiamo sofferto - ma sono contento. Quagliarella? Devo gestirlo” : Una vittoria sofferta, ottenuta rimontando la Spal, ha regalato i tre punti alla Samp dopo 2 punti nelle ultime tre partite. Giampaolo, a margine della gara, ha detto di essere nel complesso soddisfatto della prestazione dei suoi: “Potevamo gestirla meglio, ma sono molto contento perché abbiamo disputato tante partite nelle ultime settimane. Abbiamo dovuto soffrire; bene la solidità difensiva con l’aiuto dei ...

Serie A - Sampdoria-SPAL 2-1 : vittoria in rimonta dei blucerchiati con le reti di Linetty e Defrel : La Sampdoria batte 2-1 la SPAL nel posticipo della settima giornata della Serie A. I blucerchiati, dopo aver subito il gol di Paloschi in apertura, riescono a ribaltare il risultato con le reti di Linetty e Defrel e tornare al successo dopo tre partite. Sampdoria che sale così a quota 11 punti in classifica, mentre la SPAL rimane ferma a 9, subendo la terza sconfitta consecutiva. Meglio i padroni di casa in avvio di partita, con l’occasione per ...

