è a Genova, dove incontra anche gli sfollati del crollo del ponte. "La nomina del commissario spetta a Conte. Spero arrivi entro oggi", dice il vicepremier. "aiciò che qualcuno ha tolto, a partire dalle palanche (in dialetto)",aggiunge,ed "entro dicembre anche quelli per una nuova casa".Nel decreto per Genova "vanno inseriti più fondi per le imprese e, se si sfora il deficit dello 0,1% chi se ne frega". Infine, "Autostrade rispetti le decisioni del governo ed eviti ricorsi"(Di lunedì 1 ottobre 2018)