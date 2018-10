Salvini torna a Napoli | «Più agenti e telecamere per battere la camorra»

Salvini "respinge" Open Arms : "Tornate in mare? Mai in Italia" : Braccio di ferro tra le Ong e il governo italiano. Ancora una volta è muro contro muro. La Open Arms ha infatti annunciato ieri che tornerà già nelle prossime ore nel Mediterraneo centrale per tornare a salvare i migranti che partono dalla Libia sui barconi sotto la regia degli scafisti. La nave "Astral" dell'ong Proactiva Open Arms è "salpata oggi dal porto spagnolo di Badalona per tornare a navigare nel Mediterraneo centrale in missione per ...

MIGRANTI - ONG OPEN ARMS TORNA NEL MEDITERRANEO CON NAVE ASTRAL/ Sfida a Salvini - 'salvare vite è un obbligo' : MIGRANTI, Ong OPEN ARMS TORNA nel MEDITERRANEO Centrale con NAVE 'ASTRAL': ultime notizie, Sfida diretta a Matteo Salvini, 'salvare vite umane in peri

Non è l'Arena - Aldo Grasso contro Massimo Giletti : 'Cosa non mi torna dell'intervista a Matteo Salvini' : 'Salvini è molto abile a schivare le domande che lo metterebbero in difficoltà'. Così Aldo Grasso analizza l'intervista di Massimo Giletti al ministro degli Interni a Non è l'Arena . Secondo Grasso. ...

Salvini : "Il debito scende solo se la gente torna a lavorare" : Non solo migranti. Matteo Salvini, fresco dell'approvazione del decreto Immigrazione durante il Consiglio dei Ministri di oggi, è stato ospite di Nicola Porro su Rete4 e se parte del suo intervento è stato dedicato alla questione dell'immigrazione, il Ministro dell'Interno ha voluto approfittare della vetrina di Quarta Repubblica per ribadire l'impegno del governo di Giuseppe Conte per far ripartire l'Italia e il mercato del lavoro.Questo, lo ...

La sparata del comunista : "Il dl Migranti di Salvini? Ritornano le leggi razziali" : Ci si attendeva la sparata e alla fine è arrivata. Puntuale come sempre. Il dl Salvini , o dl Sicurezza, anche conosciuto come dl Migranti, è stato approvato da poche ore dal Consiglio dei ministri ...

La sparata della sinistra : "Il dl Migranti di Salvini? ?Ritornano le leggi razziali" : Ci si attendeva la sparata e alla fine è arrivata. Puntuale come sempre. Il dl Salvini (o dl Sicurezza, anche conosciuto come dl Migranti) è stato approvato da poche ore dal Consiglio dei ministri che già la sinistra urla al nazismo e al fascismo. Non è una sorpresa, ma stavolta il Partito di Rifondazione Comunista-sinistra Europea sembra essersi superato.L"accusa è sempre quella, quel "razzismo" che ritorna come un ritornello mai stanco. ...

Berlusconi torna in campo e lancia una frecciata a Salvini : “Sta con i 5 Stelle - bisogna capirlo” : A distanza di mesi, Silvio Berlusconi torna in campo e tira una frecciata a Matteo Salvini: "Il leader della Lega deve tenere rapporti con l'altra parte, quindi bisogna capirlo. La cosa importante per noi sarà anche confermare il processo di rinnovamento di Forza Italia e di apertura a quella che abbiamo chiamato l''altra Italia', cioè a tutti quegli italiani moderati, cattolici liberali che la pensano come noi, che sono italiani ragionevoli, di ...

Di Maio : 'Reddito di cittadinanza agli italiani'. Vertice a Palazzo Chigi. Torna la tensione con Salvini Video : Lo faremo con tagli agli sprechi, ma anche se facciamo un po' di deficit, poi cresceremo il prossimo anno e rilanciamo l'economia. Questo governo lavora ad una legge di bilancio che mette al centro ...

Manovra - stop all'aumento dell'Iva. Di Maio-Salvini - torna la tensione : Questa mattina ci sarà un vertice di governo al quale parteciperanno, oltre allo stesso ministro dell'Economia, il presidente del Consiglio e i rappresentanti economici dei due partiti, Massimo ...

Centrodestra torna unito per le elezioni regionali/ Berlusconi a Salvini : “Come fai a governare con M5s?” : Centrodestra unito alle elezioni regionali, vertice Lega-Fi-FdI. Giorgia Meloni: “Per Matteo Salvini sintesi difficile con M5s”. Le ultime notizie sulla riunione a Palazzo Grazioli(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 21:33:00 GMT)

Matteo Salvini : “Masturbarsi in pubblico deve tornare a essere un reato” : "Masturbarsi in pubblico deve tornare ad essere un reato" sono le parole espresse dal Ministro dell'Interno Matteo Salvini per commentare la multa al 28enne che si masturbò davanti a una ragazzina. Ha annunciato poi di voler scrivere una lettere al Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede per poter "rimediare".Continua a leggere