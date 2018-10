Salute | le fluttuazioni di peso | pressione sanguigna | colesterolo e glicemia possono

meteoweb.eu

(Di lunedì 1 ottobre 2018)del, della, dele/o dei livelli diin persone altrimenti sane può essere associato ad un rischio maggiore di infarto, ictus e morte per qualsiasi causa rispetto alle persone con livelli più stabili, secondo un nuovo studio pubblicato sulla rivista Circulation dell’American Heart Association. È il primo studio a suggerire che l’alta variabilità di questi fattori di rischio abbia effetti negativi su persone senza altri problemi di. Lo studio è anche il primo ad indicare che avere molteplici fattori con alta variabilità aumenta il rischio. Rispetto alle persone che avevano risultati stabili durante un periodo di controllo di 5,5 anni, coloro che avevano la variabilità più alta (nel quartile superiore) in tutte le misurazioni avevano il 127% di possibilità in più di morire, il 43% di possibilità in più di avere un infarto e ...