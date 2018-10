Salute | la menopausa precoce aumenta il rischio di diabete tipo 2

meteoweb.eu

(Di martedì 2 ottobre 2018) Secondo una ricerca che ha coinvolto circa 200mila donne in post-, presentata al congresso dell’Associazione europea per lo studio del, in corso a Berlino, la(prima dei 40-45 anni) aumenterebbe ildidi2. Bassi livelli di estrogeni sono da tempo legati a un metabolismo difettoso del glucosio, concentrazioni maggiori di zucchero nel sangue, aumento dell’appetito e del grasso corporeo, ma non era chiaro se l’età in cui avviene questo passaggio della vita femminile risultasse associata con ildidi2. I ricercatori dell’università Aristotele di Salonicco, coordinati da Panagiotis Anagnostis, hanno condotto una revisione sistematica e una metanalisi degli studi osservazionali (13 studi, 191.762 donne in post-e 21.664 casi di): è emerso che le donne che sono andate in ...