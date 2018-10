Salute | ingrassare dai 10 anni in su fa aumentare il rischio di diabete tipo 2

meteoweb.eu

(Di martedì 2 ottobre 2018) Secondo una ricerca presentata al congresso dell’Associazione europea per lo studio del, a Berlino, iniziare adai 10in su aumenterebbe ildidi2. Un team dell’università di Exeter ha indagato se e quanto ildi ammalarsi didi2 da adulti possa essere influenzato dalle variazioni dell’indice di massa corporea dall’età dei 10. Analizzando i dati di quasi 371 mila persone, ha scoperto che tra gli adulti in sovrappeso, quelli che durante l’infanzia erano magri sono risultati il 53% più adi ammalarsi dirispetto ai coetanei che non avevano avuto grosse oscillazioni di peso. Tra gli adulti obesi, quelli che erano stati magri da bambini avevano un Bmi minore rispetto a quanti risultavano già grassi a 10, ma con più casi di, rispettivamente 14,6% contro ...