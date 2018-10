Ryder Cup 2018 | Francesco Molinari imprime la sua impronta nella leggenda e guida alla

Ryder Cup - Chimenti : Molinari diventerà numero 1 al mondo nel golf : Roma, 1 ott., askanews, - 'Francesco Molinari al momento è il più forte di tutti. Può arrivare ovunque, secondo me ha tutte le qualità per essere il numero uno al mondo'. Lo afferma il presidente della Federgolf, Franco Chimenti, dopo la prestazione dell'azzurro che ha trascinato l'Europa al successo nella Ryder Cup. 'Un giocatore che …

Ryder Cup 2018 - Francesco Molinari e il coro virale : 'Moli - Moli'. VIDEO : Vincere una Ryder Cup proitetta di diritto nel gotha del golf. Una vittoria che vale per la vita e nobilita fino all'inverosimile il palmeres di un golfista. Farlo da protagonisti assoluti, riuscire ...

Golf – Ryder Cup 2018 - Francesco Molinari ‘fuori di testa’ dopo il successo dell’Europa : “sensazione surreale” : Francesco Molinari autore del successo dell’Europa sugli Usa alla Ryder Cup 2018 commenta la sua prestazione e quella dei suoi colleghi La Ryder Cup va all’Europa, che guidata da Francesco Molinari si aggiudica l’edizione 2018 dell’importante competizione Golfistica. Sul percorso par 72 del Le Golf National di Saint-Quentin-en-Yvelines, la formazione del nostro continente ha surclassato gli USA, terminando la gara sul ...

Ryder Cup 2018 : Europa in trionfo - USA demoliti! Francesco Molinari completa la cinquina - è nella leggenda! : ... mentre l'inglese Ian Poulter si è confermato una sentenza nei match singoli e ha impartito una lezione a Dustin Johnson , numero 1 al mondo fino al mese scorso. Agli USA non è bastata la prova d'...

Ryder Cup 2018 - la gioia di Francesco Molinari : “Sensazione surreale - ringrazio la squadra e la mia famiglia” : L’eroe della Ryder Cup 2018 è Francesco Molinari. Con 5 vittorie in 5 incontri, Chicco ha realizzato il record assoluto per un atleta del Vecchio Continente nella storica competizione che ogni due anni dal 1927 vede sfidarsi i migliori giocatori di Europa e USA. Molinari si è preso la scena con una prestazione superba, realizzando il punto decisivo contro Phil Mickelson, dopo aver schiantato in tre occasioni Tiger Woods e aver prevalso nei ...

Ryder Cup - Europa in vantaggio - Usa con le spalle al muro : Grande match a seguire con l'uomo Ryder per eccellenza, l'inglese Ian Poulter, solo un punto ma grande trascinatore della squadra, che affronta il numero uno al mondo Dustin Johnson: ha sempre ...

Ryder Cup 2018 : Europa in trionfo - USA demoliti! Francesco Molinari completa la cinquina - è nella leggenda! : Europa in trionfo, Francesco Molinari da record. Il team del Vecchio Continente ha vinto la Ryder Cup 2018, suggellando un autentico dominio andato in scena sin dal primo giorno della competizione che ha avuto luogo sul percorso par 72 del Le Golf National di Saint-Quentin-en-Yvelines, sobborgo nei pressi di Parigi. A realizzare il punto decisivo è stato Francesco Molinari, che si è tolto la soddisfazione di battere il veterano Phil Mickelson ...

