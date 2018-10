Rugby | Sami Panico arrestato per spaccio Roma | pilone Nazionale ai domiciliari | quasi

Rugby : Sami Panico arrestato per possesso di droga nella propria villa : Una brutta storia. Sami Panico, giocatore di Rugby laziale, è stato arrestato ieri mattina dai Carabinieri di Torvaianica (Roma) per la detenzione di sostanze stupefacenti, come si legge sulla Gazzetta dello Sport odierna, “ai fini di spaccio“. nella villa in cui vive l’atleta infatti sono stati rinvenuti due chili di droga, tra hashish e marijuana. Per questo Panico si trova agli arresti domiciliari in attesa del processo per ...