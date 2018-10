Roma-Viktoria Plzen | Champions League | programma | orario e tv

oasport

(Di lunedì 1 ottobre 2018) Vietato fallire per non perdere in partenza il treno. Lascenderà in campo martedì 2 ottobre all’Olimpico nella seconda partita del gruppo G della fase a gironi della2018-2019. L’avversario di turno sarà il, che ha vinto il campionato in Repubblica Ceca ed ora si appresta a sfidare i giallorossi dopo il pareggio contro il CSKA Mosca nel primo match, quando la vittoria è sfumata nelle battute finali. La, dal canto suo, è reduce da un pesante ko contro il Real Madrid e non ha approcciato la stagione nel migliore dei modi, anche se la vittoria nel derby con la Lazio potrebbe rappresentare la svolta per l’annata dei giallorossi, che ambiscono a tornare a giocarsi la coppa come durante la scorsa primavera, quando il Liverpool interruppe in semifinale la corsa dei ragazzi di Di Francesco. Tra le mura amiche, per Dzeko e ...