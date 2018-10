Roma | Ok parere commissione mobilità | ora regolamento botticelle in aula

romadailynews

(Di lunedì 1 ottobre 2018)– Il nuovosulleha ottenuto questa mattina ilpositivo dellaMobilita’, dopo quello dellaAmbiente della settimana scorsa, e si appresta dunque ad arrivare nell’dell’Assemblea Capitolina per l’approvazione definitiva. Il nuovoprevede lo spostamento del “trasporto non di linea a trazione animale” dal centro ai parchi e ville storiche della citta’. Inoltre sono previsti una serie di divieti: stop alla circolazione dal 1 giugno al 30 settembre e negli orari in cui la temperatura supera i 30 gradi. Passeggiate non piu’ lunghe di 45 minuti ed uso esclusivo di cavalli da tiro per svolgere l’attivita’. Nel testo, che le commissioni non hanno il potere di emendare ma solo di licenziare con unpositivo o negativo, resta anche la possibilita’ ...