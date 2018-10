Roma | lite Florenzi-Dzeko | ecco le parole del terzino

Roma. Lite furibonda : prova a dar fuoco al cognato : Durante una Lite furibonda ha provato a dar fuoco al cognato. E’ successo a Lunghezza, alle porte di Roma. A spingere l’uomo, al culmine di una discussione ad allontanarsi per poi tornare in casa con una bottiglia di benzina che ha poi versato sul corpo e sul volto del cognato, una divergenza sulla ripartizione delle spese di casa. E’ stata la moglie del 42enne, spaventata, a chiamare la Polizia di Stato, insieme ai vigili del ...

Polveriera Roma - furibonda lite tra Florenzi e Dzeko : Di Francesco pronto a prendere seri provvedimenti : I due giocatori giallorossi hanno avuto un acceso diverbio che potrebbe spingere Di Francesco a dirottarli in panchina nella sfida con il Frosinone Clima tesissimo in casa Roma, dove l’avvio horror in campionato e Champions League sta sfaldando l’intero ambiente. L’ultimo episodio controverso avvenuto riguarda la lite tra Alessandro Florenzi ed Edin Dzeko, rivelata da Matteo De Santis de ‘La ...

Roma nei guai - lite tra due calciatori : ecco il provvedimento [NOMI e DETTAGLI] : E’ un situazione delicatissima in casa Roma, in particolar modo deludenti i risultati in questo inizio di stagione per la squadra di Di Francesco, la sconfitta nella gara di campionato contro il Bologna potrebbe portate pesanti conseguenze. Dopo il battibecco Di Francesco-Karsdorp, nuova lite in casa Roma. Come riporta ‘La Stampa’ Frosinone e Lazio prove d’appello ma anche tensione altissima, Dzeko e Florenzi hanno ...

Caos Roma - ‘lite’ Di Francesco-calciatore : duro provvedimento dell’allenatore [NOME e DETTAGLI] : Si sta giocando la 5^ giornata del campionato di Serie A, in particolar modo la partita più importante delle 15 mette di fronte Roma e Bologna, partita che i giallorossi non possono fallire dopo le ultime prestazioni non entusiasmanti. Ma nelle ultime ore tensione altissima in casa giallorossa, secondo le ultime voci confronto acceso tra Di Francesco e Karsdorp, toni accesi e decisione forte dell’allenatore, quella di mandare in ...

Roma - dopo lite chiede chiarimento a compagna : lei lo accoltella : Una 51enne è stata arrestata con l'accusa di tentato omicidio aggravato e resistenza a pubblico ufficiale a Roma. La donna ha aggredito con un coltello a serramanico il compagno colpendolo al collo e ...

Omicidio durante lite a Roma - un arresto : 23.07 Una discussione, apparentemente per motivi banali tra due uomini senza fissa dimora, probabilmente ubriachi, è sfociata in Omicidio. E' successo a Roma, in un parcheggio di un supermercato vicino alla fermata della metropolitana Pietralata. Un 43enne con precedenti penali ha aggredito l'altro 'clochard' colpendolo al collo con un pezzo di vetro di bottiglia. La vittima non è stata ancora identificata. Il sospetto omicida è un romeno, ...

Roma - lite in strada : aggredito e ucciso a bottigliate alla fermata della metro : Rissa con morto a Roma. Un uomo senza fissa dimora, in corso di identificazione, è stato ucciso sabato sera alle 18.45 circa in via di Pietralata, ferito al collo con un coccio di bottiglia...

Roma : Durante lite estrae torcia-taser - denunciato : Roma – Stava discutendo animatamente con altri utenti della strada lungo via Prenestina per banali motivi di viabilita’, quando ha deciso di estrarre dalle tasche una torcia che inglobava al suo interno anche un Taser di genere vietato. Per questo motivo un cittadino egiziano di 28 anni, residente nella provincia de L’Aquila ma domiciliato a Roma, commerciante di professione, e’ stato denunciato a piede libero dai ...

Roma - lite fra turiste per un autoscatto davanti la Fontana di Trevi : insulti e schiaffi : Mercoledì 8 agosto verso le 19.30 di sera, vicino alla Fontana di Trevi, è iniziata una discussione tra una turista italo-americana, P.E. di 44 anni, e un’olandese E.F. di 19 anni, per un motivo ai limiti dell'assurdo: ognuna delle due voleva farsi un selfie in un punto specifico, il migliore per inquadrare il monumento a ridosso della Fontana. Trovandosi nello stesso posto allo stesso momento, le due hanno iniziato con gli spintoni per poi ...

Roma - una lite tra “saltafila” sfocia in una rissa ai Musei vaticani : 4 denunciati : Una lite tra “saltafila” si è trasformata in una rissa tra due famiglie dipendenti di un’agenzia turistica in zona Vaticano a Roma. È successo la mattina del 10 agosto, in viale Bastioni di Michelangelo, a due passi dai Musei vaticani dove un litigio ha portato alla denuncia “per rissa aggravata da lesioni personali” delle quattro persone coinvolte, due uomini e due donne, impiegati nella stessa agenzia di turismo ...

“L'ho ammazzata a martellate in testa - non voleva altra droga”/ Roma - uccide amica e confessa lite e omicidio : Roma, uccide donna a martellate: si costituisce un uomo di 42 anni. Ultime notizie: donna di 57 anni rinvenuta senza vita, l'omicida si è costituito a Latina(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 17:12:00 GMT)

Roma : Lite e poi raptus omicida - uomo confessa delitto compagna : Roma – I Carabinieri della Compagnia di Latina, in collaborazione con quelli di RomaCasilina, hanno tratto in arresto per omicidio aggravato un uomo di 42 anni, nullafacente originario di Terracina, presentatosi presso la Stazione Carabinieri di Latina, confessando di aver ucciso la compagna di 57 anni, a seguito di una Lite svoltasi all’interno dell’abitazione dove convivevano, nel quartiere Statuario della Capitale. I due ...