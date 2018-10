Roma | incendio in un appartamento sull' Ardeatina | morto un 80enne

INCENDIO MONTE SERRA/ Video - il rogo si riaccende in due focolai : prosegue caccia al piRomane : MONTE SERRA, la panchina degli innamorati resiste e vince la guerra con il fuoco: intatto un luogo magico mentre continua la caccia al piromane che avrebbe le ore contate.(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 13:24:00 GMT)

Incendio del Monte Serra - bufale in Rete : dalla banda di piRomani al cavallo morto : Pisa, 27 settembre 2018 - Sono diverse le bufale che sono circolate in Rete nelle ore del drammatico Incendio del Monte Serra . False informazioni diffuse prevalentemente via Facebook che hanno ...

Roma : Incendio in appartamento al tuscolano - 3 intossicati : Roma – Paura questa mattina a Roma in zona Tuscolana, nei pressi di Villa Lais per un Incendio poco prima delle 8 che ha completamente distrutto un appartamento al secondo piano in via Lugnano in Teverina. Per domare le fiamme sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco di Roma. L’appartamento di circa 90 mq era vuoto perche’ in fase di ristrutturazione. L’intero fabbricato e’ stato comunque evacuato ...

Incendio nel Pisano - il fuoco cambia la geografia del Monte Serra : è caccia ai piRomani : Oltre 1.000 ettari di superficie bruciata e 430 sfollati. Mentre è in pieno corso la caccia ai piromani, è severo il bilancio, ancora parziale, del furioso Incendio che ha cambiato “la geografia del territorio” nel Pisano, come spiega il sottosegretario all’Ambiente Vannia Gavia, e descrive meglio di altre metafore la distruzione prodotta dalle fiamme che hanno divorato una porzione enorme del Monte Serra, sulle alture che ...

Roma - incendio all'Umberto I : Un incendio è divampato nella notte , intorno alle 4.10, in un ripostiglio al piano terra del Reparto di Chirurgia III del Policlinico Umberto I d Roma . I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto ...

Roma : incendio al Policlinico Umberto I - evacuati 2 piani per il fumo : incendio nella notte presso il Policlinico Umberto I d Roma, in un ripostiglio al piano terra del Reparto di Chirurgia III: i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme e sono state attivate le procedure di evacuazione dei degenti dai piani primo e secondo a causa della presenza di fumo. Spento l’incendio e messo in sicurezza il vano interessato, i piani primo e secondo sono stati resi inagibili per consentire gli interventi ...

Roma - incendio in un hotel in piazza di Spagna : evacuati gli ospiti - : Le fiamme si sono sviluppate in una suite al terzo piano dell'hotel Spagna. Non risultano persone ferite o intossicate

Roma, incendio nell'hotel in Piazza di Spagna: Ultime notizie, fiamme alte da una suite. No feriti o intossicati, il video. evacuati tutti gli ospiti dell'albergo

Roma - incendio in una suite di un hotel : paura a Piazza di Spagna : Questa mattina poco dopo le 10.30 squadre del Comando dei vigili del fuoco sono intervenuti in Piazza di Spagna per l'incendio di una suite all'ultimo piano dell'hotel Spagna. Sul posto due squadre, ...

Incendio in hotel a piazza di Spagna a Roma : nessun ferito : Intervento di 2 squadre dei vigili del fuoco del Comando di Roma in piazza di Spagna per l’Incendio divampato in una suite al 3° piano dell’hotel Spagna. Gli ospiti sono stati evacuati e all’arrivo dei pompieri si trovavano già all’esterno dell’edificio. Al momento non risultano persone ferite o intossicate. L'articolo Incendio in hotel a piazza di Spagna a Roma: nessun ferito sembra essere il primo su Meteo Web.

Roma, incendio al capannone Nissan di Capena: nessun ferito ma grande nube nera, è allarme. Il Comune invita i cittadini a tenere le finestre chiuse, giallo sulle cause.

I disagi a Roma dopo l'incendio nella Metro : bus introvabili : Roma,, askanews, - E' stato un martedì nero per i tanti Romani e turisti che utilizzano la Metropolitana della Capitale: nel primo pomeriggio, del 4 settembre, 10 centralissime stazioni della linea A -...

Castel Romano - incendio doloso al campo rom : bruciate tonnellate di rifiuti tossici - Foto di Luciano Sciurba - : Ancora un vasto incendio di rifiuti tossici al campo rom di Castel Romano che ha costretto nuovamente i vigili del fuoco di Pomezia a intervenire. L'incendio, accompagnato da alte colonne di fumo, è ...

ROMA, METRO A chiusa da Termini a Ottaviano: fumo in galleria. Ultime notizie, bus sostitutivi e disagi per i pendolari. Sembrerebbe essersi verificato un guasto su alcuni cavi elettrici