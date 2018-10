Roma | denuncia di Striscia la Notizia Bar la “fa pagare cara” agli stranieri | “Faccio il

Roma - suora denuncia di essere stata violentata dal frate psicologo che l'aveva in cura : Nel 2017, il papa lo aveva designato vescovo ausiliario a Palermo. Dopo poco, lui aveva rinunciato all'incarico per motivi che sono rimasti oscuri e ha continuato a dedicarsi soprattutto all'attivita di psicoterapeuta finché ora non è incappato in un nuovo, spinosissimo, incidente di percorso. Padre Giovanni Salonia, frate capuccino di 71 anni molto noto negli ambienti ecclesiastici, anche come psicologo e psicoterapeuta, avrebbe violentato una ...

Roma : Aveva in casa due pistole non denunciate - arrestato : Roma – I Carabinieri della Stazione di Roma Monteverde Nuovo e della Compagnia di Ostia hanno arrestato un 53enne Romano, disoccupato, incensurato, che deteneva in casa armi senza averne fatto denuncia alle competenti autorita’ di pubblica sicurezza. Nel corso di un’accurata perquisizione presso la sua abitazione, all’Infernetto, i militari hanno rinvenuto una pistola completa di caricatore con 3 colpi nel serbatoio ...

Roma : Controlli insediamenti abusivi ai Parioli - due denunciati : Roma – Continuano i servizi di controllo disposti con apposite ordinanze dal questore di Roma, Guido Marino. Nella giornata di ieri gli agenti del commissariato Villa Glori, diretti da Ermanno Baldelli, in collaborazione con personale del II Gruppo di Polizia locale Roma Capitale, hanno dato vita ad un mirato controllo del territorio, che ha permesso di scovare in viale Tiziano, sotto la rupe di Villa Balestra, un micro insediamento ...

Roma - sassaiola sulla Pontina per rapinare gli automobilisti : denunciati quattro rom : Padre, figlio e due uomini di 34 e 35 anni, tutti ospiti del campo rom di Castel Romano. Erano loro che lanciavano i sassi contro le auto lungo la via Pontina per costringerle a fermarsi in un vicino ...

Roma - donna denuncia : «Abusata in metro a Termini da un prete». Arrestato 70enne inglese : Un uomo inglese è stato fermato questa mattina alla stazione Termini di Roma dalla polizia con l'accusa di violenza sessuale. A segnalarlo una donna italiana di circa 40 anni che...

Roma - donna denuncia : 'Violentata in metro a Termini da un prete'. Arrestato 70enne inglese : Un uomo inglese è stato fermato questa mattina alla stazione Termini dalla polizia con l'accusa di violenza sessuale . A segnalarlo una donna italiana di circa 40 anni che intorno alle 10, seguita a ...

Roma : Già ai domiciliari rapina casse Cup ospedale - denunciato : Roma – E’ accaduto a Roma. E’ riuscito a forzare la finestra ed e’ entrato all’interno degli uffici del Cup dell’ospedale Eastman in viale Regina Elena. L’uomo, un italiano di 35 anni, accertato poi essere sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, ha aggredito il cassiere afferrandolo al collo e si e’ fatto consegnare l’incasso pari a 3.100 euro. Poi, fuggito a piedi ha fatto perdere ...

Roma : Durante lite estrae torcia-taser - denunciato : Roma – Stava discutendo animatamente con altri utenti della strada lungo via Prenestina per banali motivi di viabilita’, quando ha deciso di estrarre dalle tasche una torcia che inglobava al suo interno anche un Taser di genere vietato. Per questo motivo un cittadino egiziano di 28 anni, residente nella provincia de L’Aquila ma domiciliato a Roma, commerciante di professione, e’ stato denunciato a piede libero dai ...

Roma : Controlli in zona ‘Movida’ - 2 arresti e una denuncia : Roma – I Carabinieri della Compagnia Roma Centro, supportati dai colleghi dell’VIII Reggimento Lazio, hanno eseguito un servizio mirato al contrasto di varie forme degrado nel centro storico, meta della movida notturna capitolina. Le attivita’ hanno portato all’arresto di 2 persone e alla denuncia a piede libero di una terza. Un cittadino del Marocco, 23enne senza fissa dimora, e’ stato sorpreso a cedere alcune dosi ...

Moto2 : minacce di morte a Romano Fenati dopo l’episodio di Misano. A denunciarlo è la mamma del pilota : Romano Fenati contro tutti? Parrebbe proprio di sì. Il Circus del Motomondiale è fortemente contrariato per il folle gesto del pilota ascolano nel corso del GP di Misano, tredicesima prova del Mondiale 2018 di Moto2. La pinzata volontaria del centauro a danno di Stefano Manzi, con cui era venuto a contatto precedentemente, ha portato a delle conseguenze pesanti: la bandiera nera, la squalifica per due GP e la rescissione del contratto voluta dal ...

Roma - firma il muro nel parco del Colosseo : denunciato turista inglese : Un turista inglese di 21 anni è stato denunciato dai vigili della Capitale perché sorpreso ad incidere la propria firma sul muro che costeggia la via Sacra, all'interno dell'area archeologica del ...

Roma : incideva il suo nome nel Parco Archeologico del Colosseo - denunciato : denunciato dalla polizia locale di Roma Capitale un 21enne, sorpreso mentre stava incidendo la sua firma sul muro che costeggia la via Sacra, all’interno dell’area archeologica del Colosseo. Il giovane inglese, nascondendosi tra i molti turisti presenti, stava cercando di incidere il suo nome quando è stato sorpreso da una dipendente del Ministero dei Beni Culturali che ha segnalato l’accaduto ad una pattuglia del I Gruppo ...

“Roma è sporca e invasa da enormi gabbiani” - il New York Times denuncia il degrado della Capitale e il Sindaco Raggi annuncia nuovi cassonetti [FOTO] : 1/5 Foto di Stephanie Gengotti per il New York Times ...

