Roma | da 7 anni cittadini combattono contro Tmb Salario | sabato protesta

Giovanni Tria anticipa il rientro a Roma : Il ministro dell'economia, Giovanni Tria, ha deciso di anticipare il suo rientro a Roma dal Lussemburgo dove oggi è riunito l'Eurogruppo. Lo si apprende da fonti del Tesoro. Domani è in programma la riunione dell'Ecofin e in rappresentanza dell'Italia rimarrà il direttore generale del Tesoro Alessandro Rivera.

Roma - San Giovanni : soffoca moglie e minaccia il suicidio/ Ultime notizie : ipotesi omicidio da confermare : Roma, 64enne soffoca la moglie e minaccia il suicidio: Ultime notizie, epilogo tragico nel quartiere San Giovanni. L'uomo fermato dagli inquirenti:"Era malata di depressione, soffriva".(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 00:12:00 GMT)

Roma - 64ENNE SOFFOCA LA MOGLIE E MINACCIA IL SUICIDIO/ Ultime notizie quartiere San Giovanni : "Era depressa" : ROMA, 64ENNE SOFFOCA la MOGLIE e MINACCIA il SUICIDIO: Ultime notizie, epilogo tragico nel quartiere San Giovanni. L'uomo fermato dagli inquirenti:"Era malata di depressione, soffriva".(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 23:30:00 GMT)

Roma - donna trovata morta a San Giovanni. Marito minaccia il suicidio : I carabinieri della stazione piazza Dante, a Roma, sono intervenuti oggi in via Albalonga 23, nei pressi di San Giovanni, trovando una donna Romana, di 67 anni, morta nel suo letto, senza apparenti ...

Roma. San Giovanni : sessantenne uccide la moglie poi minaccia suicidio : Tragedia nel quartiere di San Giovanni a Roma. Una donna è stata trovata morta in casa sul letto. Accanto al

Roma - uccide la moglie minaccia il suicidio : choc nel quartiere San Giovanni : Orrore in tarda serata nel quartiere di San Giovanni a Roma. Una donna è stata trovata morta in casa sul letto. Accanto al cadavere i carabinieri hanno trovato il marito che minacciava di...

Totti al Colosseo - il racconto da brividi di 25 anni di Roma : Ai microfoni di Sky Sport 24 è intervenuto Francesco Totti per l’evento organizzato al Colosseo, per il suo 42esimo compleanno: “Essere qui è un’emozione unica. Sono lusingato, onorato per una serata così importante. Oggi è il giorno del compleanno, ma lo accantoniamo. Oggi si parla tanto dell’uomo, del ragazzo, di tutto quello che ho trascorso da bambino ad oggi”. Non sono mancate le polemiche per i racconti su ...

Roma - ufficiale l'addio di Gandini : "Ho vissuto due anni coinvolgenti" : Era nell'aria, ora c'è anche l'ufficiali. Umberto Gandini lascia la Roma. L'ormai ex Amministratore Delegato giallorosso dice addio ai giallorossi dopo due stagioni: "La Roma augura al Dott. Gandini ...

Morto Zanza - il re dei 'vitelloni' Romagnoli aveva 63 anni : 'Infarto mentre era con una 23enne' : Se n'è andato proprio come aveva vissuto per quasi tutta la sua vita. C'è tutta la riviera romagnola in lutto, ma probabilmente la notizia colpirà un po' in tutta Europa: è Morto , all'età di 63 anni ,...

Morto Zanza - re dei playboy Romagnoli aveva 63 anni : “Infarto mentre faceva sesso con una 23enne” : Maurizio Zanfanti, re dei vitelloni riminesi, famoso almeno in tutta Europa per il numero delle sue conquiste amorose, se n'è andato proprio come aveva vissuto per quasi tutta la sua vita. Si era appartato in auto con una 23enne dell'est Europa per un rapporto sessuale, quando si è sentito male...Continua a leggere

Morto Zanza - il re dei 'vitelloni' Romagnoli aveva 63 anni : «Infarto mentre faceva sesso con una 23enne» : C'è tutta la riviera romagnola in lutto, ma probabilmente la notizia colpirà un po' in tutta Europa: è Morto, all'età di 63 anni, Maurizio Zanfanti, più...

Ciro Esposito - la Cassazione conferma i 16 anni all’ultrà Romanista Daniele De Santis : fu omicidio volontario : È stata confermata dalla Cassazione la condanna a 16 anni di reclusione nei confronti dell’ultrà romanista Daniele De Santis colpevole dell’omicidio di Ciro Esposito, il giovane napoletano ucciso a Roma poco prima della finale di Coppa Italia tra Fiorentina-Napoli del maggio 2014. La Suprema Corte ha infatti respinto il ricorso di De Santis contro il verdetto di appello che gli aveva già ridotto la condanna da 26 a 16 anni di ...

Stadio Roma - chiesta l'archiviazione per Giovanni Malagò - : Il presidente del Coni era indagato per corruzione in un capitolo dell'indagine sul nuovo impianto sportivo di Tor di Valle. Era stato interrogato dagli inquirenti lo scorso 19 luglio

Cremaschi vs Romano : “Bisogna vietare alle aziende di tenere precari per 20 anni”. “Vuoi una società militarizzata” : Bagarre infuocata a L’Aria che tira (La7) tra il sindacalista Giorgio Cremaschi (Potere al Popolo) e il deputato Pd, Andrea Romano. Cremaschi obietta al precedente intervento del parlamentare dem: “Chi è da 20 anni precario con lo stesso lavoro ha diritto al posto di lavoro a tempo indeterminato. Per far questo ci vuole una legge che impone all’azienda, che tiene uno precario per 20 anni, di assumerlo a tempo indeterminato, così finisce di ...