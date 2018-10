Roma A fuoco un appartamento all’Eur | un morto

Roma - l’abbraccio tra Renzi e Gentiloni alla manifestazione Pd. L’ex segretario : “Governo scherza con il fuoco” : Dopo le polemiche post sconfitta elettorale e la cena contestata e poi saltata da Calenda che doveva riunirli, alla manifestazione del Pd organizzata a Roma contro il governo M5s-Lega si sono ritrovati sotto il palco l’ex segretario dem Matteo Renzi e l’ex premier Paolo Gentiloni. I due dirigenti dem si sono abbracciati all’arrivo e lo stesso Gentiloni ha cercato di allontanare le polemiche passate. Così, di fronte alle domande ...

Roma. Lite furibonda : prova a dar fuoco al cognato : Durante una Lite furibonda ha provato a dar fuoco al cognato. E’ successo a Lunghezza, alle porte di Roma. A spingere l’uomo, al culmine di una discussione ad allontanarsi per poi tornare in casa con una bottiglia di benzina che ha poi versato sul corpo e sul volto del cognato, una divergenza sulla ripartizione delle spese di casa. E’ stata la moglie del 42enne, spaventata, a chiamare la Polizia di Stato, insieme ai vigili del ...

Roma : al culmine di una lite prova a dare fuoco al cognato - arrestato : Durante una lite furibonda ha provato a dare fuoco al cognato. E' successo a Lunghezza, alle porte di Roma. A spingere P.C., al culmine di una discussione ad allontanarsi per poi tornare in casa con una bottiglia di benzina che ha poi versato sul corpo e sul volto del cognato, una divergenza sulla ripartizione delle spese di casa. E' stata la moglie del 42enne, spaventata, a chiamare la Polizia di Stato, insieme ai vigili del fuoco, ...

Roma - litiga con il negoziante al Quarticciolo - torna nella notte e dà fuoco alla frutteria : Una lite per futili motivi ha scatenato l'ira di un uomo che, non contento della sfuriata avuta nel pomeriggio, con il titolare di un negozio di frutta e verdura, è tornato nel cuore della notte, per ...

Roma : Litiga con negoziante e da fuoco a saracinesca - arrestato : Roma – Una lite per futili motivi ha scatenato a Roma l’ira di un uomo che, non contento della sfuriata avuta nel pomeriggio con il titolare di un negozio di frutta e verdura, e’ ritornato nel cuore della notte per incendiargli il negozio. A finire in manette, con l’accusa di danneggiamento aggravato e detenzione di sostanze stupefacenti, un 35enne Romano, con precedenti. I Carabinieri del Nucleo Operativo della ...

Roma - litiga con il negoziante - torna nella notte e dà fuoco alla frutteria : Una lite per futili motivi ha scatenato l'ira di un uomo che, non contento della sfuriata avuta nel pomeriggio, con il titolare di un negozio di frutta e verdura, è tornato nel cuore della notte, per ...

Incendio nel Pisano - il fuoco cambia la geografia del Monte Serra : è caccia ai piRomani : Oltre 1.000 ettari di superficie bruciata e 430 sfollati. Mentre è in pieno corso la caccia ai piromani, è severo il bilancio, ancora parziale, del furioso Incendio che ha cambiato “la geografia del territorio” nel Pisano, come spiega il sottosegretario all’Ambiente Vannia Gavia, e descrive meglio di altre metafore la distruzione prodotta dalle fiamme che hanno divorato una porzione enorme del Monte Serra, sulle alture che ...

Roma : cane da caccia precipita in pozzo - salvato dai vigili del fuoco : A Mentana di Roma, in via Fonte Lettiga, un cane da caccia è precipitato in un pozzo Romano profondo circa 15 metri: sul posto due squadre dei vigili del fuoco del comando di Roma e della sede di Montelibretti con il supporto del nucleo Saf (Speleo alpino fluviale) che hanno provveduto al salvataggio e al recupero dell’animale. Il cane, in buone condizioni, è stato riconsegnato al suo padrone. L'articolo Roma: cane da caccia precipita in ...

Roma - Di Francesco : "Dobbiamo ritrovare il fuoco dentro. Kluivert? Domani giocherà" : Il tecnico giallorosso presenta la partita di Bologna scacciando via le critiche: ''Qualsiasi decisione io abbia preso è stata per il bene della squadra''

Roma - Di Francesco : "La squadra deve ritrovare il fuoco dentro che io ho" : L'allenatore giallorosso prepara la sfida contro il Bologna: "Sarà una partita insidiosa. Kluivert giocherà titolare, Pastore non lo so"

Roma - Di Francesco : 'Dobbiamo ritrovare il fuoco dentro il prima possibile' : Roma - 'È vero che siamo un po' i lontani parenti di quelli dell'anno scorso ma siamo sempre in tempo per tornare noi stessi. Deve scattarci qualcosa, dobbiamo ritrovare il fuoco dentro il prima ...

Roma - Di Francesco : 'Dobbiamo ritrovare il fuoco dentro' : Roma - ' Dobbiamo ritrovare il fuoco dentro. Sta a me tirarlo fuori. Io ce l'ho: dobbiamo dimostrare di esserci a partire dalla gara di domani. Dobbiamo dimostrare di essere determinati e cattivi. Il ...

Roma : Boscaino subentra a Ghimenti come comandante Vigili del Fuoco : Roma – Cambio della guardia ai vertici del Comando dei Vigili del Fuoco della Capitale. Nella mattinata di oggi si e’ svolta la cerimonia di insediamento per il nuovo comandante Giampietro Boscaino, che prende il posto di Marco Ghimenti. Boscaino entra nel corpo nazionale nel 1990, ricoprendo vari incarichi. comandante di Brindisi nel 2005, Taranto 2011, parte del 2014 come primo dirigente all’Istituto Superiore Anticendi, poi ...

Maltempo Roma : fulmine colpisce monumento di Garibaldi al Gianicolo - in corso le verifiche dei vigili del fuoco : Due squadre di vigili del fuoco del comando di Roma stanno intervenendo in piazzale Garibaldi al Gianicolo per una verifica strutturale della statua equestre: un fulmine avrebbe colpito la base del monumento. Non si segnalano feriti o danni importanti. A scopo precauzionale, i vigili del fuoco hanno chiesto il transennamento della piazza, consentendo la circolazione delle auto. L'articolo Maltempo Roma: fulmine colpisce monumento di Garibaldi al ...