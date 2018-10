Rocketman | il teaser trailer del film su Elton John

gqitalia

(Di lunedì 1 ottobre 2018) Difficile confrontarsi con un mito vivente e per di più, sotto la sua sorveglianza, essendo lui tra i produttori esecutivi del proprio biopic. Eppure il giovane Taron Egerton, talento del cinema britannico lanciato dalla saga di “Kingsman” e presto in sala anche come novello Robin Hood, per niente spaventato, ha deciso di provarci. Si direbbe con successo, a guardare il primo – eccitante –di “”, ilin cui canta, balle, scrive e recita nella parte di sir. Lo accompagnano nell’avventura e nell’impresa Jamie Bell, Richard Madden, Gemma Jones e Bryce Dallas Howard. Dirige Dexter Fletcher. Guarda anche:, stile di un mito