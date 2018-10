ROCCO CASALINO | AUDIO DOPO GENOVA | “MI E' SALTATO FERRAGOSTO” La critica dell' ex

Cristina Plevani attacca ROCCO CASALINO : "Se lui è scemo non lo sono pure io" : Le ultime uscite di Rocco Casalino hanno fatto discutere. L'ultimo audio pubblicato da ilGiornale (clicca qui per ascoltarlo) di fatto ha sollevato non poche polemiche sul portavoce del premier. Nell'audio il portavoce del premier di fatto si lamenta per aver saltato il Ferragosto a causa del crollo del Ponte Morandi. Ma in questa storia adesso entrano anche gli ex concorrenti del Grande Fratello. Tra questi c'è anche Patrizia Plevani, ...

Ponte Morandi e Ferragosto “saltato” - l’audio shock di ROCCO Casalino : Sono trascorsi appena tre giorni dal crollo del viadotto Polcevera. Rocco Casalino, plenipotenziario della comunicazione pentastellata e portavoce del presidente del Consiglio Giuseppe Conte da 170mila euro lordi annui di stipendio, si sfoga con la stampa. Che, ormai si è capito, ama raggiungere con i messaggi audio: “Ragazzi, semmai chiamate una volta dopodiché semmai io vi richiamo – dice l’ingegnere, ex concorrente del Grande Fratello e ...

Il potere discreto di ROCCO Casalino : Come un ex personaggio televisivo è diventato il potente spin doctor del più grande partito italiano, e l'uomo più cercato e temuto dai giornalisti The post Il potere discreto di Rocco Casalino appeared first on Il Post.

Riparte 'Quelli che... dopo il Tg' e sono subito risate con Ubaldo Pantani in versione ROCCO Casalino : Ubaldo Pantani negli inediti panni di Rocco Casalino: lunedì 24 settembre parte col botto Quelli che... dopo il Tg, il programma satirico di Rai2 che torna alle 21.05 con l'attesa seconda edizione. In ...

Tapiro per ROCCO CASALINO : "Non ho scelto il mio stipendio" : Dopo le polemiche sul sostanzioso stipendio e sulla diffusione dell'audio contro i tecnici Mef, Rocco Casalino, il portavoce del premier Conte, è stato premiato dal tg satirico "Striscia la notizia" con il famoso Tapiro. La consegna, come da prassi, è stata fatta da Valerio Staffelli.Nell'intercettazione diffusa in questi giorni, si sente chiaramente Casalino dichiarare: "O ci trovano i 10 miliardi per il reddito di cittadinanza, o dedicheremo ...

Quali di queste dichiarazioni sono di ROCCO Casalino? : Il portavoce del presidente del Consiglio Giuseppe Conte e capo della comunicazione del Movimento 5 Stelle Rocco Casalino è finito al centro di una bufera mediatica: l’audio di una conversazione privata sul tema dei fondi necessari per introdurre il reddito di cittadinanza, in cui se la prende con i tecnici del Ministero di Economia e Finanza, accusati di non voler trovare le risorse necessarie, è stato diffuso dai principali organi ...