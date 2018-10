brindisireport

: Rivendita abusiva di auto su suolo pubblico: indagati padre e figlio - BrindisiReport : Rivendita abusiva di auto su suolo pubblico: indagati padre e figlio - BrindisiReport : Rivendita abusiva di auto su suolo pubblico: indagati padre e figlio -

(Di lunedì 1 ottobre 2018) BRINDISI - Aveva avviato un'attività didivetture, in un immobile realizzato del tuttomente in un'area di proprietà dell'Arca Nord , ex Iacp, . Gli agenti della polizia locale ...