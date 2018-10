Rimbalzo fallito per Piazza Affari

finanza.lastampa

: Rimbalzo piazza Affari fallito miseramente. O questo #governo impara, e in fretta, che deve imparare con a comunica… - kantauri : Rimbalzo piazza Affari fallito miseramente. O questo #governo impara, e in fretta, che deve imparare con a comunica… -

(Di lunedì 1 ottobre 2018) Finale al ribasso permentre ritorna ad allagarsi lo spread, oltre quota 270 punti. Tra le blue chip milanesi, soffrono in particolare i titoli bancari. Il ministro dell'Economia Giovanni Tria tornerà a Roma questa sera , senza partecipare all'Ecofin di domani, per completare la NaDef da inviare in Parlamento. Sulle cifre di bilancio dell'Italia, ha detto il ...