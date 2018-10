Repubblica Ceca | uomo finisce in ospedale con sintomi della febbre del Nilo

Repubblica Ceca - un cane scava nel terreno e trova un tesoro : Kostelecké Horky . Questo nome non dirà nulla, infatti è un piccolo paese di campagna , nella Boemia settentrionale, in Repubblica Ceca . In un luogo come altri in tutto il mondo, un cane ed il suo padrone stavano facendo una passeggiata in una giornata di sole, quando il quattrozampe si è diretto di corsa verso l'angolo di un prato. Il cane, di nome Monty , pareva al ...

Softball - Super6 2018 : l’Italia è in finale! Alle 18 : 00 la sfida contro la Repubblica Ceca. Fuori l’Olanda! : Risultato clamoroso a Hoofddorp, dove stamane l’Olanda, padrona di casa e favorita alla vittoria finale del Super6 2018 di Softball, è stata eliminata dalla Repubblica Ceca con il punteggio di 1-0. A sorridere, oltre Alle ceche, sono anche le azzurre che, in virtù della vittoria di mercoledì all’extra-inning contro le olandesi, si giocheranno la finale per l’oro, in programma Alle ore 18:00. Si tratta di un rematch, ...

Softball - Super6 2018 : l’Italia batte 9-1 la Grecia e aspetta Olanda-Repubblica Ceca : Ennessima vittoria, la quarta di fila, per la nazionale italiana di Softball nel Super6 2018, dopo la sconfitta all’esordio contro la Repubblica Ceca. Stavolta a farne le spese è stata la Grecia, battuta 9-1 per “manifesta”. La squadra azzurra formalizza, quindi, una vittoria abbastanza scontata sulla carta, per via del livello nettamente inferiore delle avversarie, che concludono il girone eliminatorio con 5 sconfitte su 5. Si ...

Baseball - Super 6 2018 : l’Italia travolge la Repubblica Ceca per 25-10 nel festival dei fuoricampo : Un autentico festival dei fuoricampo: Italia-Repubblica Ceca, nella quarta giornata del Super 6, pur essendo durata cinque soli inning, ha regalato davvero qualsiasi cosa nelle due ore e mezza in cui si è disputata. Gli azzurri hanno portato a casa la partita con un sonante 25-10, frutto di grandi prestazioni in particolare di Chris Colabello ed Alex Liddi, che hanno fatto disperare i pitcher cechi vorticosamente ruotati dal manager Michael ...

Baseball - Super6 2018 : Italia-Repubblica Ceca. Programma - orari e tv : Dopo la sconfitta con l’Olanda, per l’Italia è tempo di rimettersi in marcia nella corsa verso il secondo posto che vale la finale. Prima di affrontare la Spagna, però, c’è l’ostacolo Repubblica Ceca, che arriva a quest’appuntamento con una vittoria e due sconfitte sulle spalle. L’ultimo impegno dei cechi è stato il pirotecnico 15-10 contro il Belgio, poche ore prima della furiosa battaglia tra azzurri e ...

Repubblica Ceca - Silhavy è il nuovo ct : Jaroslav Silhavy è il nuovo ct della Repubblica Ceca. Il tecnico 56enne prende il posto di Karel Jarolim, esonerato dopo la doppia sconfitta subita dalla nazionale contro Ucraina e Russia all’esordio nella Nations League. (AdnKronos)L'articolo Repubblica Ceca, Silhavy è il nuovo ct sembra essere il primo su CalcioWeb.

Repubblica Ceca - Silhavy è il nuovo ct : Jaroslav Silhavy è il nuovo ct della Repubblica Ceca. Il tecnico 56enne prende il posto di Karel Jarolim, esonerato dopo la doppia sconfitta subita dalla nazionale contro Ucraina e Russia all’esordio nella Nations League. (AdnKronos)L'articolo Repubblica Ceca, Silhavy è il nuovo ct sembra essere il primo su CalcioWeb.

Repubblica Ceca - Silhavy è il nuovo ct : Jaroslav Silhavy è il nuovo ct della Repubblica Ceca. Il tecnico 56enne prende il posto di Karel Jarolim, esonerato dopo la doppia sconfitta subita dalla nazionale contro Ucraina e Russia all’esordio nella Nations League. (AdnKronos)L'articolo Repubblica Ceca, Silhavy è il nuovo ct sembra essere il primo su CalcioWeb.

Ue : commissario Cultura Navracsics domani a Kromeriz per promozione anno europeo cultura in Repubblica Ceca : Bruxelles, 18 set 15:37 - , Agenzia Nova, - Il commissario dell'Unione europea per l'istruzione, la cultura, la gioventù e lo sport, Tibor Navracsics, sarà domani a Kromeriz, in Repubblica... , Beb,

Softball - Super 6 2018 : Italia sconfitta all’esordio dalla Repubblica Ceca : Inizia con una sconfitta il Super 6 dell’Italia nel Softball: le azzurre sono state battute per 2-3 dalla Repubblica Ceca, che ha avuto in Veronika Peckova una lanciatrice dall’alto rendimento nell’arco della partita. L’Italia non parte bene, venendo subito sorpresa nel primo inning: a basi piene, Weissova colpisce una palla bassa e manda a casa Klimpova per lo 0-1. Le azzurre vanno in grave difficoltà anche nel secondo, ...

Softball - Super 6 2018 : Italia sconfitta all’esordio dalla Repubblica Ceca : Inizia con una sconfitta il Super 6 dell’Italia nel Softball: le azzurre sono state battute per 2-3 dalla Repubblica Ceca, che ha avuto in Veronika Peckova una lanciatrice dall’alto rendimento nell’arco della partita. La squadra con manager Enrico Obletter ha particolarmente sofferto il L’Italia non parte bene, venendo subito sorpresa nel primo inning: a basi piene, Weissova colpisce una palla bassa e manda a casa ...

Basket 3×3 - Europei 2018 : l’Italia femminile va in semifinale travolgendo per 21-5 la Repubblica Ceca. Prossima avversaria l’Olanda : La giornata dell’Italia femminile alla 3×3 Europe Cup, che poi sono gli Europei di Basket 3×3, comincia bene. A Bucarest, le azzurre, già Campionesse del Mondo pochi mesi fa, hanno battuto con grande facilità la Repubblica Ceca, travolta da un 21-5 che lascia pochissimo spazio a interpretazioni di vario genere. Per l’Italia è il primo approdo in semifinale da quando la manifestazione è stata istituita, nel 2014. La partita ...

Europe Cup - l'Italbasket 3 3 vola ai quarti : ostacolo Repubblica Ceca per la semifinale : ... 22-15, e al quoziente canestri a proprio favore , Italia 34 punti, Belgio 32, Ungheria 29, " e nonostante la sconfitta rimediata con l'Ungheria , 12-13, " l'Italbasket campione del mondo in carica ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : la prima giornata della seconda fase in Europa. Spiccano Grecia-Serbia e Repubblica Ceca-Russia - tra le tante assenze NBA : Tornano in campo le Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019: tra stasera e domani le migliori nazionali europee saranno di scena per conquistare i 12 posti assegnati al Vecchio Continente per la rassegna iridata che si svolgerà nel settembre del prossimo anno. Andiamo a vedere una summa dei gironi e dei confronti che ci aspettano nella prima delle sei giornate della seconda fase, oltre a quello che metterà di fronte Italia e Polonia domani al ...