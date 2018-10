Renzo Piano | ' Quando in un Paese crollano i ponti e si alzano i muri è un momento

Renzo Piano : 'Quando crollano i ponti e si alzano i muri è un momento terribile per il Paese' : Renzo Piano ospite di Che Tempo che Fa di Fabio Fazio su Rai1, risponde a una domanda sul ponte Morandi: 'Un ponte non può crollare. È una cosa...

I 5 stelle vogliono cestinare il ponte di Renzo Piano per Genova : "I progetti di ricostruzione del ponte Morandi devono essere vagliati con un concorso serio, anche mettendo da parte quello dell'architetto Renzo Piano". È la richiesta avanzata dalla consigliera regionale dell'M5S Alice Salvatore oggi pomeriggio a Genova. La consigliera stigmatizza quello che definisce "il siparietto Castellucci-Toti-Piano" di presentazione del progetto di ricostruzione."La nostra esigenza, come cittadini, è avere ...

Gino Paoli : "Toninelli? L'idea di un ponte vivibile è una stronzata. Bisogna essere cretino per entrare in competizione con Renzo Piano" : Un genovese d'eccezione contro il ministro Toninelli. Intervistato da Rai Radio 1, Gino Paoli si scaglia contro L'idea di "ponte vivibile", con ristoranti, negozi e altre attività, accennata dall'esponente 5 stelle in un'intervista. "Si, deve essere bellissimo mangiare mentre passano i camion col rimorchio...", ha dichiarato Paoli prima di affondare il colpo: "È una stronzata. Quando uno si mette in competizione col più ...

Lo zainetto di Renzo Piano - il - giovane - Re Artù dello spazio architettonico : Il primo aveva inventato il Cubismo, l'altro lo aveva divorato digerito e trasformato in tante cose diverse meno ideologiche e più aperte al mondo. Due grandi pittori due grandi architetti. Uno più ...

Ponte Morandi - Antonio Ricci contro Beppe Grillo : "Suo progetto orribile"/ "Lavoro a Renzo Piano - e in fretta" : Ponte Morandi, Antonio Ricci contro Beppe Grillo: secondo il patron di Striscia la Notizia il progetto pubblicizzato dal fondatore del M5s per la ricostruzione dopo il crollo è "orribile"(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 17:24:00 GMT)

Ponte Morandi - Beppe Grillo rilancia l’idea dell’architetto Giavazzi : “Geniale”. Toti : “C’è già progetto di Renzo Piano” : “Proporre concretamente un semplice, e non banale, sistema di riqualificazione dell’area, di messa in sicurezza immediata senza demolire, con estrema flessibilità strutturale e dispositiva, oggi e nel futuro, mediante una ‘macchina dell’abitare’ che produce energia”. E’ l’idea per la ricostruzione del Ponte di Genova dell’architetto Stefano Giavazzi pubblicata, con video, sul blog di Beppe Grillo che la definisce ...

Crollo Ponte Genova : “Con Renzo Piano-Fincantieri sarà realizzato in poco tempo” : “I ponti li sanno fare tutti, noi pensiamo di avere una capacità esecutiva veloce, come dimostrato con la ricostruzione del tratto autostradale dopo l’esplosione della cisterna di gpl a Bologna”. Così l’a.d. di Atlantia e Autostrade Giovanni Castellucci ha risposto a Porta a Porta al conduttore che chiedeva se Fincantieri e Italferr possono fare meglio di Autostrade nella ricostruzione del Ponte di Genova. “Questi ...

Genova - Renzo Piano : "Il nuovo ponte dovrà durare mille anni" : Conferenza stampa in Regione, a Genova, per presentare il nuovo progetto del ponte sul Polcevera dopo il crollo del viadotto Morandi. "Il nuovo ponte dovrà durare mille anni, e non è una battuta. Deve ...

[Il ritratto] Da asino senza speranza ad archistar. Così Renzo Piano vuole convincere Di Maio a realizzare il suo nuovo ponte per Genova : Articolare i ragionamenti, tessere arte e scienza assieme, e questo è un capitale enorme». La verità è che lo è per una minoranza e pure esigua, e che Renzo Piano è un po' generoso. Basta vedere ...