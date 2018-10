Renault K-ZE Concept - L' elettrica di massa made in China

Renault K-EZ Concept - L'elettrica di massa made in China : Si chiama K-ZE ed è una succosa anteprima a zero emissioni della Renault al Salone di Parigi. Questa Suv di segmento A, che la Régie ha realizzato in joint-venture con la cinese Dongfeng Motor Group, ha linea giovane e sportiva, con una buona altezza libera da terra e fascioni antiurto laterali (nonché cerchi da 16 pollici). La sport utility è una full electric e verrà presentata in Cina nel 2019, dove partirà la commercializzazione. Il ...

Renault K-ZE Concept - L'elettrica accessibile che partirà dalla Cina : La Renault pensa al mercato cinese e alla mobilità elettrica a livello globale presentando al Salone di Parigi la K-ZE e i dettagli della strategia di elettrificazione del piano Drive the Future. K-ZE elettrica parte dalla Cina. La K-ZE è il primo frutto di questa nuova strategia: si tratta di un modello elettrico inedito, che sarà lanciato nel 2019 sul mercato cinese e che in futuro potrebbe essere offerto anche altrove. La vettura adotta la ...

Renault Arkana Concept - A Mosca debutta la Suv-coupé globale : La Renault ha scelto il Salone di Mosca per presentare la Arkana Concept, anticipazione di una inedita variante coupé della crossover media. La vettura definitiva sarà introdotta sul mercato russo nel 2019 e in seguito sarà proposta anche su altri mercati, prima fra tutto l'Asia. Ancora da definire la presenza in Europa e in Italia. La priorità al mercato russo è data dai risultati di vendita del gruppo, con il 28% del mercato totale e quasi ...