Renault K-ZE Concept - L' elettrica accessibile che partirà dalla Cina

(Di lunedì 1 ottobre 2018) Lapensa al mercato cinese e alla mobilitàa livello globale presentando al Salone di Parigi la K-ZE e i dettagli della strategia di elettrificazione del piano Drive the Future. K-ZEparte. La K-ZE è il primo frutto di questa nuova strategia: si tratta di un modello elettrico inedito, che sarà lanciato nel 2019 sul mercato cinese e che in futuro potrebbe essere offerto anche altrove. La vettura adotta la formula del crossover urbano di segmento A, con un design che nelle proporzioni e in molti dettagli ricorda la Kwid proposta sui mercati emergenti e allo stesso tempo introduce nuovi stilemi per i gruppi ottici, la griglia frontale e le maniglie delle porte. Lanon ha fornito tutti i dati tecnici, limitandosi ad annunciare una autonomia di 250 Km (nel ciclo Nedc) e la possibilità di utilizzare sia la rete casalinghe che le postazioni ...