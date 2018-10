Renault K-EZ Concept - L' elettrica di massa made in China

quattroruote

: Si chiama K-EZ la #concept #elettrica che la #Renault presenta al Salone di Parigi: sarà in vendita dal 2019 in Cin… - quattroruote : Si chiama K-EZ la #concept #elettrica che la #Renault presenta al Salone di Parigi: sarà in vendita dal 2019 in Cin… -

(Di lunedì 1 ottobre 2018) Si chiama K-ZE ed è una succosa anteprima a zero emissioni dellaal Salone di Parigi. Questa Suv di segmento A, che la Régie ha realizzato in joint-venture con la cinese Dongfeng Motor Group, ha linea giovane e sportiva, con una buona altezza libera da terra e fascioni antiurto laterali (nonché cerchi da 16 pollici). La sport utility è una full electric e verrà presentata in Cina nel 2019, dove partirà la commercializzazione. Il severo ed esigente mercato cinese, dove fioriscono di continuo nuovi competitor nel campo delle vetture elettriche, diventerà una specie di banco di prova per questa simpatica e spigliata piccola Suv, che è stata definita "global car", facendo quindi intendere che il suo futuro potrebbe portarla lontano dall'Asia, chissà se anche in Europa, se le richieste del mercato del Vecchio Continente e le logiche commerciali lo renderanno ...