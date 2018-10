Reddito di cittadinanza | le indiscrezioni | Potrà essere speso solo così

Matteo Salvini - parola d'ordine ai suoi : 'Mai nominare il Reddito di cittadinanza' : Non parla mai di reddito di cittadinanza Matteo Salvini . Il provvedimento voluto da Luigi Di Maio, come dire, è di Di Maio e non deve essere associato in alcun modo alla Lega. Il ministro dell'...

Reddito di cittadinanza - chi può chiederlo : Reddito di cittadinanza al via. Con l'approvazione della nota di aggiornamento del Def, con la quale il rapporto deficit/Pil è stato aumentato al 2,4%, possiamo dare ormai per certo che partirà dal ...

Def - qual è il Reddito di cittadinanza che hanno in mente i grillini? : La notizia del momento è che il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, ha dato la disponibilità a finanziare, anche in deficit, il reddito di cittadinanza, oltre che qualche rimodulazione della legge Fornero e qualche compensazione monetaria per i risparmiatori traditi dalle banche. Io non sono contrario al reddito di cittadinanza, anzi, trovo che possa essere utile se congegnato bene. Da economista, chiedo, però, di capire meglio di cosa si ...

[L'intervista] "Bene il Reddito di cittadinanza - ma questo governo è una somma di interessi che non può durare" : Aldo Giannuli, storico, profondo conoscitore delle pagine più oscure della Prima Repubblica, della strategia della tensione degli anni Settanta e Ottanta, ha conosciuto molto da vicino il mondo, i protagonisti dei Cinque Stelle. Simpatizzante, ha avuto lunghe frequentazioni con i vari Casaleggio, Grillo e Di Maio. Poi, proprio quando il movimento stava per coronare i suoi sogni ...

Vittorio Feltri : 'Reddito di cittadinanza un peccato mortale di Salvini' : Molti di coloro che hanno votato Lega si sono chiesti con stupore come mai Salvini abbia assecondato Di Maio nel dare una spinta al reddito di cittadinanza , mettendo a rischio il bilancio dello Stato,...

Reddito di cittadinanza o social card alla Tremonti? : Nel 2008 l'allora ministro dell'economia del governo Berlusconi varò la Carta Acquisti di 400 euro, prepagata e assegnata a ultrasessantacinquenni e famiglie povere con bambini sotto i tre anni. Il ...

Sondaggi politici/ Lega supera M5s : è al 33%. Italiani divisi sul Reddito di cittadinanza : Sondaggi politici, Lega supera M5s: è al 33%. Italiani divisi sul reddito di cittadinanza, non sul superamento della legge Fornero per quanto riguarda le pensioni(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 16:49:00 GMT)

Castelli ha svelato alcuni dettagli sul Reddito di cittadinanza : Sarà il bancomat, il perno su cui ruoterà il funzionamento del reddito di cittadinanza. Lo spiega a Il Fatto Quotidiano il viceministro all'Economia dei 5 stelle, Laura Castelli, che premette: 'Il progetto lo stiamo definendo assieme al team per la trasformazione digitale di Diego Piacentini e alla Banca mondiale [...] Ogni cittadino che ...

Reddito di cittadinanza - flat tax - superamento legge Fornero : cosa prevede la Manovra : Il Def varato giovedì sera dal governo legastellato prevede molte delle misure promesse dai due partiti in campagna elettorale, tra cui, in particolare, Reddito di cittadinanza, flat tax e riforma delle pensioni. Ecco che cosa prevede nel dettaglio il Def. Reddito di cittadinanza Servirebbero 10 miliardi di euro per coprire le spese necessarie per la misura, che aiuterebbe 6,5 milioni di persone mediante un finanziamento di 780 euro mensili per ...

Reddito di cittadinanza 2018/ Ultime notizie - Flavio Briatore lo boccia : "è una cosa folle" : Reddito di cittadinanza in arrivo. Come funziona e a chi spetta? Domande che restano aperte dopo i 10 miliardi che sono stati previsti con la Nota di aggiornamento del Def(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 23:35:00 GMT)

Briatore attacca la gente del sud - “Follia dargli il Reddito di cittadinanza” : Flavio Briatore: “Al sud la gente non ha voglia di lavorare, una follia dargli il reddito di cittadinanza” Flavio Briatore, a volte, è impagabile per il modo schietto e divertente con cui dice cose che altri, perchè politically correct, eviterebbero anche solo di nominare. Forse per questo non ha mai voluto scendere ufficialmente in politica, anche se politica la fa almeno da vent’anni, con uscite come questa: “Al Sud la ...

Sondaggio Pagnoncelli : italiani dicono no al Reddito di cittadinanza - sì alla cancellazione della Fornero : Matteo Salvini supera Luigi Di Maio. Sempre. Sul numero di consensi , sul livello di fiducia e anche sui provvedimenti. Lo dimostra l'ultimo Sondaggio di Nando Pagnoncelli . Dopo la manovra , gli ...

Reddito cittadinanza - Di Maio : “Non daremo soldi a pioggia per tenere le persone a casa sul divano” : Il Reddito di cittadinanza è stato più volte presentato dal M5s nel corso della precedente legislatura ed ora sembra vicino il suo varo, festeggiato al termine del consiglio dei ministri sul Def. Eppure questa misura ora è diversa nelle coperture finanziarie, rispetto ai precedenti annunci e alle precedenti conferenze stampa, nelle quali vennero annunciate coperture già trovate e coperture bollilatte dalla ragione dello Stato. Luigi Di Maio in ...

Flat tax - risparmi per partite Iva tra 5 e 18mila euro | Reddito cittadinanza : 780 euro a 2 - 5 mln di italiani : Per Reddito e pensione di cittadinanza stanziati 10 miliardi, peserà anche il possesso della casa. Con l'introduzione della Flat tax, si punta ad ampliare la platea di destinatari del regime forfettario dei minimi. Opposizioni all'attacco della manovra, per il leader FI "impoverisce tutti"