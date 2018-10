Rai | scontro M5S-Pd Paragone ' Ridicolo Tg1 su manifestazione dem' La replica

Si alza il livello di scontro sulle nomine. Di Maio furibondo vede i suoi e frena Salvini e Berlusconi sulla Rai : Manca un'ora e mezza all'inizio del vertice sulla manovra, quando Luigi Di Maio riunisce i suoi fedelissimi in una stanza di palazzo Chigi. Prima di sedersi all'altro tavolo, quello con di fronte anche Matteo Salvini, il capo M5s furibondo ha la necessità di vedere sottosegretari e viceministri grillini per decidere come reagire al dilagare del leader leghista. I sondaggi che danno la Lega più avanti dei 5Stelle e il vertice tra il ...

Rai scontro tra Lega e FI. Salvini : 'Preferiscono stare con il Pd'. Di Maio : 'Intesa o altro nome' : Forza italia decide di non partecipare al voto in Commissione di Vigilanza. Cda aggiornato ad oggi in attesa di sviluppi -

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Foa - no della Vigilanza Rai scontro con Forza Italia (2 agosto) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Foa, no della Vigilanza Rai alla presidenza. Calciomercato, l'Inter prende Vrsaljko e sogna Modric del Real Madrid

Scontro Berlusconi-Salvini. Su Foa in Rai si spacca il centrodestra : Ripartire da zero, nessun giochetto e per la presidenza della Vigilanza Rai si cerchi un nome nuovo. Silvio Berlusconi detta le regole e dopo il duro braccio di ferro, Matteo Salvini diventa ...

Rai - sì del cda a Foa presidente. Ma è ancora scontro nel centrodestra : C'è il sì del consiglio di amministrazione Rai alla nomina a presidente di Marcello Foa , nome indicato dal governo sul quale però si sta spaccando il centrodestra. Dai vertici di Viale Mazzini è ...

Scontro tra Lega e Fi - Berlusconi non cede su Foa presidente Rai : Roma, 30 lug., askanews, - Forza Italia annuncia il no a Marcello Foa, Matteo Salvini non fa trapelare alcuna intenzione di fare marcio indietro sul nome del presidente della Rai. E se la situazione ...

Rai - il governo va avanti con Foa Allo scontro in Vigilanza. Esclusivo : "Non cambiamo". Fonti ai massimi livelli dell'esecutivo spiegano ad Affaritaliani.it la linea della maggioranza Lega-M5S dopo che Forza Italia ha ufficializzato il no a Marcello Foa alla presidenza della Rai. Il governo ha quindi deciso di andare Allo scontro mercoledì in Commissione di Vigilanza... Segui su affaritaliani.it

Rai : governo propone Marcello Foa presidente - è scontro politico : Si occupò di politica estera per molti anni, rimanendo al Giornale anche dopo che Montanelli se ne andò, e diventando direttore del sito nel 2010. Molto attivo su Twitter dove sostiene Lega e 5S, ...

BERLUSCONI - SCONTRO COL GOVERNO SU NOMINE Rai/ Forza Italia : "follia cancellare Tav - Salvini come fai?" : Silvio BERLUSCONI contro le NOMINE Rai: "scelta Foa un pessimo segnale, il GOVERNO fallirà". Poi lancia appello a Salvini sul Decreto Dignità: "come fai a permetterlo?"