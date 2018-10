Rai | palinsesto speciale per la Giornata nazionale in memoria delle vittime

Domenica sui canali Rai Sport - Palinsesto 30 Settembre 2018 : Come ogni fine settimana oggi, Domenica 30 Settembre 2018, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e...

Volley - Mondiali 2018 : le partite della terza fase in diretta tv su Rai Due! Abbuffata in chiaro : il palinsesto completo - programma - orari delle partite : Grande notizia da parte della Rai che, visto i grandi risultati ottenuti con la messa in onda delle partite dell’Italia su Rai Due, ha deciso di ampliare la propria proposta per quanto riguarda i Mondiali 2018 di Volley maschile. La televisione pubblicata, infatti, ha rivelato che ben cinque partite della terza fase dei Mondiali 2018 di Volley maschile saranno trasmesse in diretta tv su Rai Due! Una vera e propria Abbuffata di pallavolo su ...

Domenica sui canali Rai Sport - Palinsesto 23 Settembre 2018 : Come ogni fine settimana oggi, Domenica 23 Settembre 2018, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e...

Domenica sui canali Rai Sport - Palinsesto 16 Settembre 2018 : Come ogni fine settimana oggi, Domenica 16 Settembre 2018, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e...

Rai - palinsesto speciale a un mese dalla tragedia di Genova : Ad un mese esatto dal crollo del Ponte Morandi a Genova, la Rai ricorda il tragico evento con una programmazione speciale Venerdì 14 settembre – ad un mese esatto dal crollo del Ponte Morandi a Genova, la Rai ha deciso di ricordare la terribile tragedia con una programmazione speciale e approfondimenti. Da “UnoMattina” ad “Agorà“, dallo speciale del TG1, tutti, ma proprio tutti i programmi delle reti Rai ...

Tutto il mondo è paese - la fiction con Beppe Fiorello sparisce dal palinsesto Rai - che chiarisce : "Sospesa per indagini su Lucano" : La fiction è stata girata, montata ed è pronta per andare in onda. Eppure, di Tutto il mondo è paese, il film-tv con protagonista Beppe Fiorello, non c'è traccia nel palinsesto di questa stagione della Rai. Un vero e proprio blocco, accusa l'attore, che su Twitter non le manda a dire e ricorda i precedenti di altre sue produzioni:Non è la prima volta che una mia #fiction viene bloccata, anni fa le #foibe, il governo di allora non gradì, poi ...

Domenica sui canali Rai Sport - Palinsesto 9 Settembre 2018 : Come ogni fine settimana oggi, Domenica 9 Settembre 2018, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e...

Calendario Champions League 2018-2019 : come vedere le partite dei gironi in tv. Gli orari e il palinsesto su Sky e Rai : Sky ha acquistato i diritti televisivi della Champions League per le prossime tre stagioni: tutte le partite della massima competizione continentale saranno trasmesse in diretta tv esclusiva sul network a pagamento di Murdoch ma c’è un’importante novità per tutti gli appassionati del grande calcio internazionale. La Rai, infatti, ha siglato un accordo con Sky che prevede la messa in onda, gratis e in chiaro, di una partita per ogni ...

Volley - Mondiali 2018 – Il palinsesto della Rai per la prima fase a gironi : come vedere le partite. I match dell’Italia su Rai Due - il calendario e gli orari : La Rai ha ufficialmente comunicato il proprio palinsesto per i Mondiali 2018 di Volley maschile, quantomeno per quanto riguarda la fase a gironi che si giocherà tra Italia e Bulgaria dal 9 al 18 settembre. Da qualche settimana è noto che le partite dell’Italia saranno trasmesse in diretta tv su Rai Due e in prima serata (sempre ore 21.15, a pare l’apertura contro il Giappone alle ore 19.30): il secondo canale ospiterà così i match della ...

Volley - Mondiali 2018 : tutte le partite dell’Italia in diretta tv su Rai Due. Come seguire i match degli azzurri : il palinsesto completo - date e orari : tutte le partite dell’Italia ai Mondiali 2018 di Volley maschile saranno trasmesse in diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai Due. Questa è sicuramente la notizia più bella per tutti gli appassionanti e i tifosi che potranno gustarsi la Nazionale su una rete generalista. Si tratta di una grande promozione per la pallavolo, una conferma dopo le partite degli Europei 2017 mandate in onda su Rai Uno. La seconda rete del network pubblico ...