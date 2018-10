Raffiche di vento | danni a Genova | alberi pericolanti e tettoie divelte

Raffiche di vento - danni a Genova | : La città è stata sferzata da forti Raffiche di vento, e i vigili del fuoco sono stati impegnati in numerosi interventi per la messa in sicurezza di alberi pericolanti e tettoie divelte.

Allerta meteo per forte vento di maestrale : Raffiche fino ai 100km : forte vento di maestrale, anche fino a 100 km orari e mareggiate. Questo il bollettino meteo per le prossime 24more, associato ad un abbassamento delle temperature e a possibili piogge. Allerta meteo ...

Uragano Mediterraneo sul Mar Jonio : primi danni in Grecia - forti Raffiche di vento ad Atene : L’Uragano Mediterraneo presente nel Mar Jonio ha prodotto i primi danni nel sud della Grecia: si registrano alberi abbattuti dal vento, che hanno colpito le linee elettriche e causato di conseguenza interruzioni in alcune zone di Atene. Si registrano anche ritardi nei voli negli scali nazionali. Diverse scuole nella capitale greca e in molte altre parti del Paese sono rimaste chiuse oggi, mentre i servizi di protezione civile rimarranno in ...

Napoli - il Comune chiude i cimiteri : «Allerta meteo e Raffiche di vento» : A seguito dell'allerta meteo e del forte vento, il Comune di Napoli comunica che sono stati chiusi in via cautelare i cimiteri centrali e periferici. In mancanza di ulteriore avviso,...

Napoli - il Comune chiude i cimiteri : 'Allerta meteo e Raffiche di vento' : A seguito dell'Allerta meteo e del forte vento, il Comune di Napoli comunica che sono stati chiusi in via cautelare i cimiteri centrali e periferici. In mancanza di ulteriore avviso, da domani tutte ...

Primo assaggio di autunno con freddo e Raffiche di vento. Ma da giovedì torna il caldo : Le correnti provenienti dal nord hanno abbassato le temperature anche di 8-9 gradi. Piogge sulle Isole e giornate fresche fino a metà settimana, quando tornerà l'alta pressione

Campania : Raffiche di vento abbattono cartello - chiusa la SS 7bis : Forti raffiche di vento hanno provocato la caduta di un portale segnaletico in provincia di Napoli: è provvisoriamente chiusa al traffico, in direzione di Nola, la SS 7/bis di Terra di Lavoro al km 28,500, nel territorio comunale di Caivano. Il traffico in direzione di Nola è deviato lungo viabilità alternativa. Regolarmente transitabile la statale in direzione di Villa Literno. Sul posto vigili del fuoco, Anas e forze ...

Forti Raffiche di vento a Grosseto : rami e alberi pericolanti : Al lavoro dalla serata di ieri i vigili del fuoco del comando di Grosseto a causa del forte vento che sta interessando la zona: circa 15 gli interventi effettuati e altri 10 sono in attesa. Si segnalano in particolare rami e alberi pericolanti, tegole, canne fumarie, tettoie e finestre pericolanti. L'articolo Forti raffiche di vento a Grosseto: rami e alberi pericolanti sembra essere il primo su Meteo Web.

Forti Raffiche di vento in Campania : danni e disagi - collegamenti a singhiozzo nel Golfo di Napoli : Forti raffiche di vento si registrano in Campania: a Napoli e provincia si registrano tegole cadute e alberi pericolanti. I Vigili del Fuoco hanno ricevuto innumerevoli segnalazioni ma in nessun caso di particolare gravità. Gli interventi, soprattutto per la caduta di rami, sono stati effettuati in particolare nella zona collinare di Napoli e in provincia (Afragola, Frattamaggiore, Caivano, Frattaminore). Numerose segnalazioni anche da ...

Meteo Trentino Alto Adige : forti Raffiche di vento e temperature in calo : La tempesta che ha colpito vaste aree dell’Europa ha determinato nella notte un abbassamento delle temperature anche in Trentino Alto Adige: registrate a valle raffiche di vento fino a 70 km/h (68 km/h a Vipiteno e 62 km/h a Salorno) mentre in montagna si registrano anche a 110 km/h. Nel corso della giornata – spiega il Meteorologo provinciale Dieter Peterlin – le temperature saliranno, ma di poco: il fresco permarrà anche ...

Maltempo - in arrivo freddo e Raffiche di vento/ Ultime notizie : allerta gialla in quattro regioni : Maltempo, allerta gialla in quattro regioni: in arrivo freddo e raffiche di vento. Le Ultime notizie: domani raffiche e temperature in calo in Romagna, Marche, Abruzzo e Molise(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 22:43:00 GMT)

Ce la farà ad atterrare? Le Raffiche di vento sono fortissime - ma il pilota d’aereo ci prova lo stesso. Il video impressionante : La tempesta, con relativo carico di forte vento, che sta colpendo il Regno Unito da giovedì 20 settembre, ha causato diversi disagi: strade allagate, alberi sradicati, ma anche treni e voli cancellati. Nel video, pubblicato su Youtube, si vede il tentativo del comandante della compagnia Air France di atterrare sulla pista dell’aeroporto di Birmingham. L'articolo Ce la farà ad atterrare? Le raffiche di vento sono fortissime, ma il pilota ...

Tempesta Alì : violente Raffiche di vento in Regno Unito e Irlanda - prima vittima : La Tempesta Alì sta investendo in queste ore con violente raffiche di vento il nordovest del Regno Unito e l’Irlanda: il maltempo ha provocato la prima vittima, secondo quanto riportato dalla BBC. Si tratta di una donna il cui caravan è precipitato in un burrone a causa a Claddaghduff, nella contea irlandese di Galway. Il Met Office, l’ufficio meteorologico nazionale britannico, ha diramato un’allerta di ...

Allerta Meteo Veneto : stato di attenzione per “temporali intensi - grandinate e Raffiche di vento” : Da oggi pomeriggio il Veneto è interessato da fenomeni di variabilità con possibilità di piovaschi e temporali più intensa sulle Dolomiti e locali nella fascia pedemontana. Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha dichiarato lo stato di ‘attenzione’ idraulica per tutti i bacini idrografici nel caso di fenomeni temporaleschi anche intensi, grandinate e raffiche di vento. Nelle aree montane e pedemontane l’Allerta ...