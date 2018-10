Quella foto di Macron che fa discutere la Francia

Il pub di Liverpool infestato dai fantasmi e Quella tremenda foto su Google Maps : Si dice che a Liverpool esistano oltre 150 pub infestati dai fantasmi. Uno di loro è lo Stuart Hotel, ospitato da uno storico edificio a Nord di Liverpool e tornato agli onori di cronaca di recente, per via di una spaventosa immagine ripresa dalle auto di Google Streetview e pubblicata di recente da un uomo che era in cerca di locali fish & chips su Google Maps. La foto ha ...

“E ce le fai pure vedere?”. Caterina Balivo (ancora) sotto tiro. Tutto per Quella foto : Caterina Balivo è una bravissima conduttrice che a Detto Fatto ha riscosso una popolarità immensa. Amatissima dal suo pubblico, quest’anno ha lasciato il programma per una nuova sfida. La trasmissione si chiama ‘Vieni da me’ e va in onda nella stessa fascia oraria, ma su Raiuno. Peccato che non sia cominciata alla grande la nuova avventura televisiva della Balivo. È partita da poco, è vero, ma i primi risultati arrivati ...

"Romina basta con Quella vipera" : la foto scatena le polemiche : Romina Power torna al centro delle polemiche per alcuni commenti che sono apparsi sul suo profilo Instagram. La cantante recentemnete ha confessato di essere ancora innamorata di Al Bano e di fatto ...

“Guardate che fa!”. Meghan Markle?!? Web in delirio per Quella foto in incognito : Di voci su Meghan Markle sono pieni tanto i giornali quanto il web. Non c’è giorno che la moglie di Harry non finisca nel mirino dei media. È l’ultima arrivata, d’altronde, nella royal family e a quattro mesi dal matrimonio che ha incantato il mondo intero l’attenzione su di lei resta altissima. Uno degli ultimi rumor riguarda una sospetta gravidanza della duchessa di Sussex. Le indiscrezioni sulla presunta dolce ...

“Quella foto…”. Daniele Bossari con la cantante 20enne. E si riaccende il gossip. Ma la moglie interviene subito : Daniele Bossari, ci risiamo. Ricordate cosa è successo pochi giorni dopo il matrimonio del conduttore (e vincitore dell’ultimo Grande Fratello Vip) con Filippa Lagerback, sua compagna storica? Vi rinfreschiamo la memoria. Successe che in alcuni scatti pubblicati dal settimanale Chi sembrava (ripetiamo: sembrava) che Bossari fosse stato beccato in atteggiamenti intimi con una bionda che non era la neo moglie Filippa. Apriti cielo: ...

Jimmy Bennett e Quella foto con Asia Argento venduta per 28mila dollari : L'attenzione mediatica sul caso di Asia Argento e Jimmy Bennett non si placa. Ultima novità, in ordine di tempo, le rivelazioni di Rain Dove , compagna di Rose McGowan e cofondatrice di #metoo, che su ...

Bmw Z4 - Quella nuova torna all’antico con la capote in tela – FOTO : BMW Z4, atto terzo: è tutta nuova la roadster tedesca, presentata al Concorso di Eleganza di Pebble Beach (California). La terza generazione della sportiva bavarese abbandona il tetto retrattile in lamiera per una più leggera e conturbante capote in tela: i puristi ringraziano, la bilancia pure. Si torna così alle origini di modelli come Z1, Z3 e prima edizione della Z4. Il design dell’auto riprende lo stile della BMW Z4 Concept, che ...

È morto per un selfie. Perde la vita così in vacanza. Ci teneva a Quella foto - ma… : Un vero e proprio incubo, un tragedia dopo l’altra in un periodo in cui i turisti da ogni parte del mondo mollano il lavoro e lo stress quotidiano per fuggire verso mete esotiche. Concedendosi alle volte vacanze spensierate a contatto con la natura che però, senza le dovute attenzioni, possono finire per trasformarsi in una vera e propria tragedia. Ha davvero dell’incredibile, infatti, quello che sta accadendo in questi ultimi ...

“Mi ha stregato. Devo trovare Quella ragazza italiana”. Foto e appello : tutta la storia : Lei ancora non lo sa, ma ha fatto innamorare follemente un ragazzo austriaco in vacanza in Italia. Non si sono nemmeno rivolti una parola. Per lui è stato sufficiente vederla. Due volte, come spiega al Piccolo, a cui ha inviato una lettera con Foto e descrizione della ragazza nel tentativo di ritrovarla. E conquistarla. Avete presente il colpo di fulmine? Proprio quello. Si chiama Florian Resch, 22 anni di Graz, rientrato in Austria dopo ...

Belen Rodriguez nei guai : Quella foto col figlio Santiago fa infuriare i fan : Non è estate se non c’è una polemica che coinvolga direttamente Belen Rodriguez. È la ‘dura’ vita di chi fa parte del mondo dello show-business: essere sempre ‘istruiti’ su come si dovrebbe svolgere il ruolo di mamma. Lo sa bene Chiara Ferragni, ad esempio, che a Vanity Fair non le ha mandate a dire. E siamo certi che anche la showgirl argentina non starà zitta difronte alle polemiche scatenatesi nelle ultime ...

Salvini e Quella foto con la maglietta degli ultrà di estrema destra : Prima il giubbotto d'ordinanza di CasaPound Italia sfoggiato in tribuna d'onore allo stadio Olimpico, adesso la t-shirt di una linea ultrà di estrema destra: 'Offence best defence'. Matteo Salvini ...