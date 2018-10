Quando la Lega voleva “fermare l’utilizzo diabolico del debito per finanziare

Centinaio (Lega) : 'Non lamentiamoci se ci invadono - Quando si vuole un lavoro lo si trova' : In occasione della puntata della trasmissione Tagada' su La7 questo giovedì 27 settembre è intervenuto fra gli altri il ministro delle Politiche Agricole e Forestali Gian Marco Centinaio, esponente della Lega [VIDEO]. Vediamo le parti salienti di quello che ha detto il titolare del dicastero di via XX Settembre. Il ministro Centinaio parla del fatto che gli italiani non vogliono più lavorare in agricoltura Il ministro Centinaio ha fatto in ...

Sky VR46 - Bulega : 'Alzo l'asticella Quando il tempo è maturo' : Il giovedì è un giorno basilare per i piloti di MotoGp, Nicolò Bulega all'indomani dell'annuncio del suo passaggio in categoria superiore, è indaffarato ad Aragon tra meeting tecnici, messe a punto, ...

Internet : gli utenti minacciati da numerosi malware Quando visitano siti web sospettati di copiare illegalmente contenuti digitali : Oltre 4000 file contenenti malware o programmi potenzialmente indesiderati sono stati estratti da più di 1000 siti web sospettati di condividere illegalmente contenuti protetti in base ad un progetto di ricerca condotto nel territorio dell’Unione europea dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). Questi 4000 file maligni provenivano da circa 100 malware sviluppati individualmente, spesso commercializzati come ...

Fondi Lega - Quando Salvini protestava contro il pagamento a rate del debito della Lazio : Corsi e ricorsi. Un debito diLazionato in comode rate. Non parliamo di quello della Lega, dopo la sentenza sulla truffa dei rimborsi elettorali dal 2008 al 2010. Ma di un debito più antico. Quello ...

Fondi Lega - Belsito : “Quando me ne andai c’erano 40 milioni in cassa. Chiedete a Salvini e Maroni” : L'ex tesoriere del Carroccio, Francesco Belsito, è tornato a parlare della questione Legata ai Fondi della Lega in una lunga intervista al Fatto Quotidiano: "Quando me ne sono andato dalla Lega ho lasciato quaranta milioni di euro a saldo contabile. Sono pronto a un confronto con Roberto Maroni e Matteo Salvini, ma sui fatti".Continua a leggere

Lega - l'insinuazione di Francesco Belsito : 'Quando me ne andai c'erano 40 milioni in cassa' : Ora parla Francesco Belsito , l'ex tesoriere della Lega, al centro della vicenda - insieme a Umberto Bossi - che ha portato alla sentenza del tribunale del Riesame di Genova sul sequestro di beni al ...

Fondi Lega - "bomba" di Belsito "Quando lasciai c'erano 40 mln" : "Quaranta milioni: quando me ne sono andato dalla Lega ho lasciato 40 milioni a saldo contabile". A parlare è l'ex tesoriere del Carroccio Francesco Belsito. "Dopo le mie dimissioni nel 2012 sono entrati nelle casse del partito altri 19 milioni Legati alle elezioni del periodo di Bossi, perché i rimborsi erano scaglionati negli anni. E immagino che siano arrivati rimborsi per elezioni successive. Soldi ce n'erano", ha aggiunto Belsito. Segui su ...

Fondi Lega - "bomba" di Belsito "Quando lasciai c'erano 40 milioni" : "Quaranta milioni: quando me ne sono andato dalla Lega ho lasciato 40 milioni a saldo contabile". A parlare è l'ex tesoriere del Carroccio Francesco Belsito. "Dopo le mie dimissioni nel 2012 sono entrati nelle casse del partito altri 19 milioni Legati alle elezioni del periodo di Bossi, perché i rimborsi erano scaglionati negli anni. E immagino che siano arrivati rimborsi per elezioni successive. Soldi ce n'erano", ha aggiunto Belsito. Segui su ...

Belsito dice di aver lasciato nella cassa della Lega 40 milioni Quando è andato via : "Quaranta milioni: quando me ne sono andato dalla Lega ho lasciato 40 milioni a saldo contabile": lo sostiene, in un'intervista al Fatto Quotidiano, l'ex tesoriere del Carroccio, Francesco Belsito. "Dopo le mie dimissioni nel 2012 sono entrati nelle casse del partito altri 19 milioni Legati alle elezioni del periodo di Bossi, perché i rimborsi erano scaglionati negli anni. E immagino che siano arrivati ...

Belsito di aver lasciato nella cassa della Lega 40 milioni Quando è andato via : "Quaranta milioni: quando me ne sono andato dalla Lega ho lasciato 40 milioni a saldo contabile": lo sostiene, in un'intervista al Fatto Quotidiano, l'ex tesoriere del Carroccio, Francesco Belsito. "Dopo le mie dimissioni nel 2012 sono entrati nelle casse del partito altri 19 milioni Legati alle elezioni del periodo di Bossi, perché i rimborsi erano scaglionati negli anni. E immagino che siano arrivati ...

Fondi Lega - la difesa di Bossi 'Quando ero io alla guida - i soldi c erano' : ROMA. 'Colpa mia? Non è vero, quando ero io alla guida della Lega i soldi c'erano'. La replica di Umberto Bossi alle accuse è sempre la stessa. A poche ore dalla sentenza del tribunale del Riesame , a ...

Test Architettura 2018/ Università - ultime notizie : Quando collegarsi al sito del Miur per le soluzioni : Test Architettura 2018, Università: quesiti, posti disponibili e graduatoria. Miur, le ultime notizie: come funziona la prova d'ingresso, soluzioni quesiti e risultati(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 15:05:00 GMT)

Governo - Di Maio : 'Lega? Ci diciamo Quando non siamo d'accordo' | 'Reddito di cittadinanza nel 2019' : Il ministro dell'Economia conferma quindi che "nel 2019 deve partire il reddito di cittadinanza" ma precisa che "non daremo soldi alle persone per starsene sul divano. Se fai il furbo rischi sei anni ...

Governo - Di Maio : 'Lega? Ci diciamo Quando non siamo d'accordo' : Così il ministro dell'Economia e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio. "Abbiamo sempre detto che Tap è un gasdotto non utile che rischia di danneggiare una bellezza turistica e ambientale. La Lega ...