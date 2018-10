Qatar Airways sviluppa la flotta di Airbus A350-1000

Qatar Airways - conti in rosso per il blocco dello spazio aereo : La compagnia Qatar Airways ha chiuso l'esercizio 2017-2018 in rosso con una perdita di 252 milioni di ryial, ossia circa 58 milioni di euro. Se si paragona all'utile realizzato nell'esercizio ...

Qatar Airways decolla per Da Nang : Chi si ricorda la guerra del Vietnam ha appreso dell'esistenza di Da Nang, magari da bambino, come luogo di combattimenti, e poi non l'ha più sentita nominare per tutta la vota. Nel frattempo, dice il ...