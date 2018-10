Psv | Van Bommel | “Con l’Inter sarà un piccolo derby per me”

Van Bommel : 'Psv speciale - è ora di rifarmi contro l'Inter come nel derby' : L'allenatore del PSV Eindhoven, Mark van Bommel ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport : 'contro l'Inter, ho perso la finale di Champions League nel 2010. Affrontarla col PSV è speciale. Sarà un piccolo derby per me. Sono passati otto anni da Madrid, ma fa ancora male. l'Inter di ...

Champions League - febbre sorteggi per le italiane/ Ultime notizie - Montecarlo : avanti Psv - Benfica e... : sorteggi Champions League 2019. Ultime notizie, Juventus, Napoli, Roma e Inter in attesa: quanti rischi per le nostre italiane, in particolare per i nerazzurri, in quarta fascia(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 23:30:00 GMT)

Preliminari Champions League : avanti Benfica e Psv Eindhoven - fuori il Salisburgo : Preliminari Champions- Successo netto per il Benfica a Salonicco contro il Paok per 4-1. Nessun problema anche per il PSV Eindhoven che vince 3-0 contro il Bate Borisov. fuori il Salisburgo per il decimo anno consecutivo: ha avuto la meglio la Stella Rossa (2-2). LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo Preliminari Champions League: avanti Benfica e PSV Eindhoven, fuori il Salisburgo sembra essere il primo su ...

DIRETTA/ Bate Borisov-Psv (risultato finale 2-3) streaming video Sky : Malen entra e fa vincere Van Bommel! : DIRETTA Bate Borisov Psv, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Si gioca l'andata dei playoff di Champions League, gli olandesi partono favoriti(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 22:43:00 GMT)