Psv-Inter | probabili formazioni e dove seguirla in diretta Tv

Arbitri Champions : Kassai per Napoli-Liverpool. Psv-Inter a Mazic : ROMA - Sarà Viktor Kassai ad arbitrare mercoledì sera al San Paolo la sfida fra Napoli e Liverpool , valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions . Ungherese, Kassai ha incrociato i ...

Psv - Van Bommel : “Con l’Inter sarà un piccolo derby per me” : Mark Van Bommel conosce bene Milano, dove ha giocato col Milan, e il girone di Champions gli offrirà la possibilità di tornare all’ombra del Duomo. Prima però, il suo Psv ospiterà ad Eindhoven l’Inter, squadra che lo sconfisse nella finale di Madrid – quando militava nel Bayern -. Ecco perché, come ha confessato alla Gazzetta dello Sport, affrontare i nerazzurri avrà per lui un sapore familiare: “sarà un piccolo ...

Psv Eindhoven-Inter - le probabili formazioni | Champions League 2018-2019 : Mercoledì alle ore 21 riparte l’avventura dell’Inter in Champions League. I nerazzurri saranno ospiti degli olandesi del PSV Eindhoven al Philips Stadion, dopo il vittorioso esordio in casa con il Tottenham. La partita inaugurale degli avversari, al contrario, non è stata delle migliori visto il 4-0 subito al Camp Nou dal Barcellona. La vittoria è di vitale importanza per entrambe le squadre: il PSV per continuare a covare una minima ...

Psv Eindhoven-Inter - Champions League : programma - orario e tv : Dopo la emozionante vittoria all’ultimo secondo contro il Tottenham, l’Inter torna in campo per la seconda giornata del Gruppo B della Champions League 2018/19 e va a rendere visita agli olandesi del PSV Eindhoven. I ragazzi di mister Luciano Spalletti, quindi, saranno di scena alle ore 21.00 al Philips Stadion per un match che potrebbe diventare già fondamentale per il prosieguo del loro cammino nella massima competizione europea. ...

Barcellona-Psv 1-0 - il risultato in diretta LIVE. Decide Messi all'intervallo : Barcellona-PSV 1-0 31' Messi Barcellona, 4-3-3, : Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Busquets, Rakitic, Coutinho; Messi, Luis Suárez, Dembélé. All. Valverde PSV, 4-3-3, : Zoet; ...

Psv Eindhoven - messaggio all'Inter in Champions : 7 gol al Den Haag in Eredivise : Un, due, tre... fino a sette. Il PSV Eindhoven si scatena e rifila 7 reti al Den Haag in Eredivise . Una debacle assoluta e completa, con un solo protagonista: ovviamente il PSV. Gli olandesi - ...

Inter - calendario Champions League e precedenti con Barcellona - Tottenham e Psv : Ora è ufficiale e se non è un 'girone di ferro' certamente è andata peggio al Napoli [VIDEO] che pure era in seconda fascia, poco ci manca. Il ritorno dell'Inter in Champions League avra' come teatro un girone parecchio competitivo: spicca ovviamente il Barcellona di Leo Messi, ma anche la fresca e battagliera formazione del Tottenham Hotspur. Più 'morbida', ma solo sulla carta, la sfida con gli olandesi del PSV Eindhoven. Gli uomini di Luciano ...

L’Inter pesca Barcellona - Tottenham e Psv : girone di ferro per Spalletti : girone di ferro per la formazione di Spalletti che incontrerà Barcellona, Tottenham e PSV Eindhoven L'articolo L’Inter pesca Barcellona, Tottenham e PSV: girone di ferro per Spalletti è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.