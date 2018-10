PSV Eindhoven-Inter | Champions League | programma | orario e tv

oasport

(Di lunedì 1 ottobre 2018) Dopo la emozionante vittoria all’ultimo secondo contro il Tottenham, l’torna in campo per la seconda giornata del Gruppo B della2018/19 e va a rendere visita agli olandesi del PSV. I ragazzi di mister Luciano Spalletti, quindi, saranno di scena alle ore 21.00 al Philips Stadion per un match che potrebbe diventare già fondamentale per il prosieguo del loro cammino nella massima competizione europea. Con altri tre punti, ed una concomitante vittoria del Barcellona in casa del Tottenham, i nerazzurri potrebbero già mettere sei lunghezze di vantaggio nei confronti della terza posizione, e iniziare quindi a mettere solide basi per il passaggio del turno. L’impegno in terra olandese, tuttavia, non sarà certo semplice. La squadra allenata dall’ex milanista Mark van Bommel è quota zero punti e ha la consapevolezza di non poter fallire ...