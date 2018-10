Prova TIM e Promo TIM prorogate fino al 31 marzo 2019

La Prova del cuoco : la giuria della quarta settimana in anteprima : Anticipazioni sul programma del mezzogiorno di Rai1Parte lunedì la quarta settimana di programmazione della nuova edizione della prova del cuoco. Ascolti non proprio esaltanti quelli del programma del mezzogiorno della Rete 1 condotto quest'anno da Elisa Isoardi. . Sono in atto in questo periodo degli aggiustamenti per rendere ancora più appetibile allo storico pubblico che segue Rai1 nella fascia del mezzogiorno, questo nuovo corso della prova ...

La Prova del cuoco : La giuria della quarta settimana (Anteprima Blogo) : Anticipazioni sul programma del mezzogiorno di Rai1Parte lunedì la quarta settimana di programmazione della nuova edizione della prova del cuoco. Ascolti non proprio esaltanti quelli del programma del mezzogiorno della Rete 1 condotto quest'anno da Elisa Isoardi. . Sono in atto in questo periodo degli aggiustamenti per rendere ancora più appetibile allo storico pubblico che segue Rai1 nella fascia del mezzogiorno, questo nuovo corso della prova ...

BAKE OFF ITALIA 2018/ Eliminati quarta puntata : Vincenzo e Francesco - ma nell'ultima Prova i giudici... : Oggi, venerdì 28 settembre 2018, andrà in onda su Real Time la quarta puntata di BAKE Off ITALIA - Dolci in forno. Al fianco di Benedetta Parodi, i tre giudici dello show.(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 22:42:00 GMT)

KAVANAUGH - FORD AL SENATO : "HO TEMUTO MI UCCIDESSE"/ Ultime notizie - "rideva mentre Provava a stuprarmi" : KAVANAUGH, udienza al SENATO: parla la sua principale accusatrice Christine Blasey FORD che ripercorre il tentativo di stupro del giudice. Trump prende posizione.(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 20:26:00 GMT)

Kavanaugh - udienza al Senato : Ford "ha Provato a stuprarmi"/ Ultime notizie - accusatrice "temevo mi uccidesse" : Kavanaugh, udienza al Senato: parla la sua principale accusatrice Christine Blasey Ford che ripercorre il tentativo di stupro del giudice. Trump prende posizione.(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 17:28:00 GMT)

Camera - apProvate dimissioni Andrea Mura/ Ultime notizie M5s - deputato velista : "Subito linciaggio mediatico" : Camera, approvate dimissioni Andrea Mura. Ultime notizie Movimento 5 Stelle, lascia il deputato velista: "Subito linciaggio mediatico per dichiarazioni mai fatte"(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 16:30:00 GMT)

Massimo Bossetti - Prova DNA contaminata?/ Ultime notizie - omicidio Yara Gambirasio : "occorre una perizia" : Massimo Bossetti, prova DNA contaminata? Ultime notizie, omicidio Yara Gambirasio: l'avvocato Claudio Salvagni: "occorre una perizia", possibile Ignoto 2(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 11:23:00 GMT)

Ddl seggiolini salvabebè è legge : obbligatori da 1 luglio 2019/ Ultime notizie - Senato apProva all'unanimità : Ddl seggiolini salvabebè approvato dal Senato. Ultime notizie, provvedimento diventa legge dopo l'ok alla Camera: la soddisfazione di Giorgia Meloni e FdI(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 13:17:00 GMT)

Mercato NBA – Thibodeau non si rassegna all’idea di perdere Butler : ecco l’ultima mossa Provata per trattenerlo : Coach Thibodeau non si rassegna all’idea di perdere Jimmy Butler: l’allenatore dei Timberwolves le sta provando tutte per trattenerlo La richiesta ufficiale di cessione, presentata da Jimmy Butler ai Minnesota Timberwolves, è stata come un fulmine a ciel sereno nella tranquillità di ‘Minnie’. L’ex Bulls ha fornito una lista di 3 squadre con le quali vorrebbe essere scambiato, ricevendo però un secco no da ...

"Mio figlio soffriva di anedonia - si è ucciso perché non Provava sentimenti. Lo scriveva in biglietti che nascondeva in casa" : "Mio figlio Loren ci ha lasciato. Si è tolto la vita", questa la rivelazione shock che Lory Del Santo ha rilasciato nei giorni scorsi. La showgirl, nel 1991, aveva già perso Conor, il figlio di 4 anni avuto da Eric Clapton, morto precipitando da un grattacielo a New York. Oggi una nuova sfortunata perdita: Loren, 19 anni, ha deciso di morire.Dopo le dichiarazioni rilasciate a Verissimo, le parole della Del Santo echeggiano dalle ...

Ddl seggiolini salvabebè apProvato dal Senato/ Ultime notizie - provvedimento diventa legge : Ddl seggiolini salvabebè approvato dal Senato. Ultime notizie, provvedimento diventa legge dopo l'ok alla Camera: la soddisfazione di Giorgia Meloni e FdI(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 21:18:00 GMT)

La vittima della rapina di Lanciano : "Mentre venivo mutilata senza pietà - Provavo dispiacere per loro" : Niva Bazzan si trova adesso nel reparto di chirurgia intensiva cardiologica. Lei, insieme al marito, è una delle vittime della rapina avvenuta a Lanciano, mutilata all'orecchio da una banda che voleva entrare in possesso dei soldi nascosti in una cassaforte che in realtà non esisteva. Niva, in ospedale, è riuscita a incontrare il marito Carlo Martelli. Lui, chirurgo in pensione, vuole occuparsi del suo orecchio. "Ci siamo ...

APProvaTO DECRETO SALVINI SU SICUREZZA E MIGRANTI/ Ultime notizie - Refugees Welcome : "misure preoccupanti" : DECRETO SICUREZZA-immigrazione APPROVATO in Cdm/ Ultime notizie, il ministro dell'Interno SALVINI soddisfatto: 'Per rendere l'Italia più sicura'.

APProvaTO DECRETO SALVINI SU SICUREZZA E MIGRANTI/ Ultime notizie - Refugees Welcome : “misure preoccupanti” : DECRETO SICUREZZA-immigrazione APPROVATO in Cdm/ Ultime notizie, il ministro dell'Interno Matteo SALVINI soddisfatto: "Per rendere l’Italia più sicura"(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 18:17:00 GMT)