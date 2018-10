Project Judge | la storia principale durerà circa 35 ore | ma si potrà arrivare a 80 ore di

Project Judge di Yakuza Studio si mostra in un video gameplay di 30 minuti tratto dalla versione PS4 Pro : Dopo il reveal ufficiale di Project JUDGE, noto anche come JUDGE EYES: Testament of the Reaper in Giappone, Sega ha rilasciato una demo sul PlayStation Store giapponese.Dal momento che non tutti sono disposti a creare un account PSN giapponese e scaricare oltre 7 GB di dati, ecco che Dualshockers ci propone la demo completa. La demo è tratta dalla versione PS4 Pro e, a quanto pare, questo gioco sembra avere un sacco di potenziale.Read ...