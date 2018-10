Principio d' incendio alla Fenice | due vigili del fuoco in ospedale

Principio d’incendio al teatro La Fenice di Venezia : “Intervenuti subito per evitare il peggio” : Un Principio di incendio si è sviluppato in un locale tecnico del teatro La Fenice di Venezia, dove sono installati i gruppi di continuità. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente, riportando la situazione sotto controllo. Non vi sono feriti. Il sovrintendente Fortunato Ortombina: "Senza sicurezza non si può fare musica e arte".Continua a leggere

Principio di incendio su auto di una pensionata : è dolo : BRINDISI - Principio di incendio doloso su un'auto nella notte: si tratta di una Nissan di una pensionata parcheggiata a Villaggio Pescatori a Brindisi. Ignoti hanno tentato di dare fuoco al veicolo ...

Laives - vigili del fuoco in azione nella notte per un Principio d'incendio : Laives . Erano da poco passate le 23.30 quando i vigili del fuoco di Laives e Bolzano sono stati allertati per un principio di incendio presso un bar di via Negrelli a Laives. A sprigionare del fumo ...

Principio d'incendio all'ospedale Civile di Ragusa : paura tra i pazienti : Principio d'incendio stasera all'ospedale Civile di Ragusa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Pare sia stato causato da un corto circuito

ROMA - METRO A CHIUSA DA SAN GIOVANNI A OTTAVIANO : CAOS TERMINI/ Ultime notizie - Principio di incendio : disagi : ROMA, METRO A CHIUSA da TERMINI a OTTAVIANO: fumo in galleria. Ultime notizie, bus sostitutivi e disagi per i pendolari. Sembrerebbe essersi verificato un guasto su alcuni cavi elettrici(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 19:40:00 GMT)

Principio di incendio in una cucina in via di Vittorio : Emergenza rientrata in poco tempo grazie all'intervento dei vigili del fuoco dopo aver fatto evacuare gli inquilini del palazzo

Principio d’incendio : Vigili del Fuoco all’ospedale infantile di Torino : Principio d’incendio all’ospedale infantile Regina Margherita di Torino, oggi pomeriggio dopo le 16. A dare l’allarme e a chiamare i Vigili del Fuoco sono stati alcuni operatori sanitari, insospettiti dall’odore di bruciato che proveniva da un locale al settimo piano. Nessun reparto è stato evacuato. Dalle prime informazioni, sembra si sia trattato di un cortocircuito. L'articolo Principio d’incendio: Vigili del ...

Crollo Genova - spento Principio d'incendio in capannone : Genova, askanews, - A Genova un piccolo incendio è divampato in un capannone industriale lungo l'argine del torrente Polcevera danneggiato martedì scorso dal Crollo di Ponte Morandi. Sul posto sono ...

Crollo ponte Genova : spento Principio d’incendio in capannone industriale : principio d’incendio questa mattina a Genova, in un capannone industriale lungo l’argine del torrente Polcevera danneggiato il 14 agosto dal Crollo di ponte Morandi: sul posto i vigili del fuoco che da giorni scavano tra le macerie alla ricerca di eventuali dispersi. A prendere fuoco, probabilmente a causa di una scintilla, sarebbero stati alcuni detriti, mischiati a liquido infiammabile, presenti all’interno del capannone, che ...

Crollo Genova - spento Principio d'incendio in capannone industriale : Genova, 17 ago., askanews, - A Genova un piccolo incendio è divampato questa mattina in un capannone industriale lungo l'argine del torrente Polcevera danneggiato martedì scorso dal Crollo di Ponte ...