Prevenzione del gioco d' azzardo | la Giunta Regionale approva ilGAP

Rischio sismico e Prevenzione - bagno di folla per la prima Giornata della Prevenzione Sismica. Ghinelli : 'Professionisti a disposizione dei ... : 'Cominciare a parlare di protezione attiva da parte dei cittadini c' è una grande voglia da parte del mondo professionale di aiutare i cittadini a capire se le case dove abitano o gli uffici dove lavorano sono o meno in condizioni di Rischio sismico evidente. Come? Attraverso una sorta di ricognizione,...

Dal 2 al 4 ottobre la città di Reggio Emilia protagonista della Prevenzione cardiovascolare : Grazie al progetto Banca del Cuore, ideato e coordinato dalla Fondazione, a tutti verrà consegnata una Bancomheart personale, una card unica al mondo che permette l'accesso 24 ore su 24 al proprio ...

Serena Williams nuda per un nobile fine : la tennista protagonista della campagna di Prevenzione del tumore al seno [VIDEO] : Serena Williams si spoglia e canta per un fine nobile: la tennista statunitense è protagonista della campagna di sensibilizzazione e prevenzione del tumore al seno “In questo mese di sensibilizzazione del cancro al seno ho registrato una versione del successo globale dei The Divinyls “I Touch Myself” per ricordare alle donne di controllarsi regolarmente“. Così Serena Williams commenta il video postato sul suo ...

Luca Carboni con Bayer nella nuova campagna sulla Prevenzione delle malattie cardiovascolari : Bayer lancia la campagna “Il battito del cuore”, in occasione della Giornata Internazionale del Cuore che si celebra il 29 settembre. Ogni anno nel mondo la mortalità per malattie cardiovascolari è di circa 17,5 milioni di persone, ovvero il 31% della mortalità mondiale. In Italia circa 6 milioni di persone sono a rischio di malattie cardiovascolari, anche se non tutti sanno di esserlo, e queste patologie sono anche le principali cause di ...

#vivilrosa – LILT for Women – Campagna Nastro Rosa 2018 - Ottobre è il mese della Prevenzione del tumore al seno : La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori nella Conferenza Stampa di presentazione della Campagna d’informazione per l’anno in corso ha presentato i programmi e i lavori per la sensibilizzazione delle donne per migliorare e diffondere le conoscenze in ordine alle problematiche legate al tumore al seno “Il merito della Campagna Nastro Rosa di Ottobre è quello di sensibilizzare le donne a conoscere le problematiche legate ...

A ottobre controlli in rosa gratis - torna Carovana della Prevenzione tumori : Ogni anno nel mondo si registrano oltre 1,6 milioni di nuovi casi, 50.000 dei quali solo nel nostro Paese. Ma quando un tumore del seno viene diagnosticato in fase precoce, ricordano gli specialisti, ...

Diamoci una Scossa! Il 30 Settembre 2018 la prima Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica : Il terremoto è un evento in nessun modo prevedibile le cui conseguenze sugli edifici e sulle persone possono essere limitate se vengono adottate opportune misure ed interventi volti ad ottimizzare il comportamento strutturale degli edifici. In un territorio, quello Nazionale, caratterizzato da un elevato rischio sismico che raggiunge i suoi massimi livelli nella nostra provincia, risulta fondamentale conoscere il grado di sicurezza delle proprie ...

LILT for Women - Campagna Nastro Rosa 2018 : mese della Prevenzione del tumore al seno : “Il merito della Campagna Nastro Rosa di ottobre è quello di sensibilizzare le donne a conoscere le problematiche legate al tumore al seno. E, dopo 26 anni, a fronte di una incidenza del cancro al seno sempre in aumento, registriamo una sensibile diminuzione della mortalità”. Con queste parole Francesco Schittulli, presidente di LILT nazionale, ha aperto la conferenza stampa di presentazione della XXVI Campagna Nastro Rosa 2018, svoltasi in ...

Terremoto : il 30 Settembre la Giornata della Prevenzione Sismica : Il 30 Settembre sarà la Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica: è alla sua prima edizione ed è promossa da Fondazione Inarcassa, Consiglio nazionale degli Ingegneri e Consiglio nazionale degli Architetti con il supporto scientifico del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, Dipartimento della Protezione Civile, Conferenza dei Rettori Università Italiane e della Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica, per favorire ...

La Prevenzione cardiologica : facciamo delle promesse al nostro cuore : Benvenuti nell'epoca dell'epigenetica, la scienza che dimostra come i condizionamenti ambientali agiscano sulla nostra salute e come sia fondamentale migliorare le abitudini se davvero si vuol far ...

Da dove passa la salute del cuore? Impegno del singolo e Prevenzione : ...5 milioni di morti premature nel mondo, è d'obbligo ricordare che queste patologie sono in buona parte prevenibili adottando ogni giorno scelte di salute, come smettere di fumare, fare esercizio ...

'Atelier della salute' : 4000 presenze per la due giorni sulla Prevenzione del Policlinico Federico II : Per il noto conduttore il concetto di democrazia diretta non è applicabile alla scienza: 'L'uno vale uno non significa nulla nell'informazione e nella cultura. Si può valere uno così come si può ...

La Prevenzione delle inondazioni in Bolivia passa anche dalla Svizzera : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Prevenzione e terapia della sindrome del follicolo vuoto nella procreazione medicalmente assistita : La sindrome del follicolo vuoto (Empty Follicle Syndrome, EFS) nella procreazione medicalmente assistita (PMA) è definita come il completo fallimento nel recuperare gli ovociti dopo la stimolazione farmacologica dell'ovaio, il monitoraggio della crescita multipla follicolare e la puntura ovarica con l'aspirazione del follicolo al fine di recuperare l'ovocita, nonostante lo sviluppo apparentemente normale dei follicoli ovarici e la produzione ...