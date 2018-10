Presi i vandali del Leoncino di Venezia | sono studenti delle Belle Arti

huffingtonpost

(Di lunedì 1 ottobre 2018)quattroi presunti imbrattatori del '' di San Marco a. Lo hanno accertato i Carabinieri, rendendo noto che gli autori del gesto, tuttiche studiano allo Iuav e all'Accademia, hanno un'età tra i 20 e i 23 anni.Nel primo pomeriggio di domenica, una ragazza si è presentata alla Stazione Carabinieri di San Marco ammettendo, presa dal rimorso, di essere stata testimone dell'imbrattamento, avvenuto nella notte tra venerdì e sabato, da parte di due ragazzi, che conosceva a malapena. Grazie a questi dettagli, i militaririusciti in breve a risalire all'identificazione sia dei due ragazzi, che si trovavano ancora a, sia della seconda ragazza, che era pta per la provincia di Trento. La polizia locale ha provveduto alla raccoltaimmagini presenti in città, anche di privati, fondamentali per ...