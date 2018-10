: Posticipo di A: Paloschi illude la Spal, poi la Samp rimonta e vince con Linetty e Defrel Si chiude a 'Marassi' la… - ilnapolionline : Posticipo di A: Paloschi illude la Spal, poi la Samp rimonta e vince con Linetty e Defrel Si chiude a 'Marassi' la… - MundoNapoli : Posticipo Serie A: Samp batte Spal 2-1 - MundoNapoli : La Sampdoria torna alla vittoria e lo fa davanti al pubblico del “Ferraris”. La Spalsi porta in vantaggio al 21' de… -

Successo della Samp a 'Marassi' sullanel, 2-1. Botta e risposta nel primo tempo.Al 21' colpisce Paloschi,pronto sulla respinta corta di Audero dopo il tiro di Lazzari Al 25' pari di Linetty liberato da Quagliarella, caparbio a riprendere un suo tiro respinto.E' ancora la vivacità del n.27 a decidere il sorpasso:scatto bruciante, conclusione respinta e ripresa, assist per Defrel che ringrazia.Caprari manca l'occasione per chiudere il conto,Audero è bravo a bloccare la conclusione in acrobazia di Petagna.(Di lunedì 1 ottobre 2018)